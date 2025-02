Grant Desme cambió el uniforme de pelotero por la casulla de sacerdote.

En 2007 los Atléticos de Oakland firmaron al joven prospecto Grant Desme, quien era un rápido jardinero.

Desme se dejó sentir con su bate y sus habilidades para robar bases y se vislumbraba como una futura estrella.

En 2009, Desme jugó su primera temporada completa en Ligas Menores y puso número para ganar el Jugador Más Valioso.

Incluso, ese año hizo el 30-30, con 31 jonrones y 40 bases robadas, por lo que su nombre comenzó hacer ruidos.

En ese 2009, Desme bateo 288 de promedio, con 31 jonrones, 31 dobles, 6 triples, impulsó 89 carreras y se estafó 40 almohadillas.

Pero, cuando debía comenzar a prepararse para la temporada del 2010, Grant Desme sorprendió a los Atléticos y el mundo.

El 22 de enero del 2010, Desme anunció que se retiraba del béisbol para estudiar y ser sacerdote.

Grant logró su objetivo de llegar al altar y cambió su nombre por Matthew Desme, de la Orden Norbertina.

“Me estaba yendo bien en el béisbol, pero realmente tuve que llegar al fondo de las cosas. Me encanta el juego, pero aspiro a cosas más altas. No estaba en paz donde estaba. No me arrepiento”, expresó.

En su corta estadía en ligas menores Grant Desme tuvo 535 turnos, 153 hits para promedio de 286, conectó 33 jonrones, 6 triples, 34 dobles, impulsó 97 carreras, anotó 106 y se estafó 42 bases.

Desme comparte el uniforme de béisbol con la sotana de sacerdote, pero como entrenador de este deporte de la Universidad Ave María.

“Encontré la paz en los votos de pobreza, celibato y obediencia”, asegura.

Gregory Grant Desme, nacido el 4 de abril de 1986, en Bakersfield, California, apenas tiene 38 años cumplidos.

