Por Tuto Tavárez

Difícilmente se repita lo vivido entre jueves y viernes en el fútbol y el béisbol, entre República Dominicana y México.

*

Dos clubes de Jalisco fueron los protagonistas de ambos acontecimientos, ocurrido en un trayecto de 24 horas.

*

Y el viernes los Leones del Escogido, representando a República Dominicana fueron campeones de la Serie del Caribe, contra los Charros de Jalisco.

*

El jueves, Cibao FC ganó jerarquía y el fútbol dominicano respeto, con un inesperado “empate” contra las Chivas de Guadalajara, Jalisco.

*

Y pusimos empate entre comillas, porque moralmente fue un triunfo para el Cibao FC, como lo reseña los medios de comunicación de México.

*

Durante 98 minutos, Cibao FC dominó el Rebaño Sagrado, mientras el árbitro se tragó el pito, el cual se le olvidó, hasta que Chivas berreó con un gol.

*

Para colmo, el árbitro de Trinidad & Tobago, Kwinsi Williams le sacó una tarjeta roja a Juan David Díaz, quien anotó el segundo gol más rápido, solo 51 segundos, después que el partido había terminado y lo inhabilitó para el partido de vuelta en Jalisco.

*

Concacaf, que se maneja por el librito, debe revisar el video del juego y halarle las orejas al traga pito.

*

La única detención que tuvo el juego fue por las bengalas encendidas por los mexicanos y él premió ese peligroso comportamiento.

*

El contraste fue el público, los dirigentes de Cibao FC y el fútbol dominicano allí presentes, tranquilos, tolerantes y sosegados, mientras los visitantes abusaban de la acogida y benevolencia de los anfitriones.

*

El Informador de México, calificó el empate 1-1 como uno de los peores resultados de Chivas en torneos internacionales.

*

Récords señaló que Cibao FC conocido como la Bestia Naranja”, sorprendió el mundo con el resultado contra Chivas.

*

Sacó a la luz pública que Cibao FC tiene un valor de 518,842.00 dólares y Chivas 72,845.487 de los verdes. Destaca que el rankeado 83 de los clubes de Concacaf asustó al 15.

*

Otra vez se repitió la historia que narra la Biblia en primera de Samuel, donde David mató al gigante Goliat, ante el asombro de los filisteos.

*

SQUEEZE PLAY: ¡Ay! Jalisco, no te rajes…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Decenas de niños, simpatizantes del Cibao FC esperando la entada a juego de Javier “Chicharito” Hernández…Cuando salió la chiquillada saltó de alegría…Yo creo que hasta querían un gol de Chicharito, aunque fuera en perjuicio del Cibao FC…Héctor Cruz e Idelfonso Ureña disfrutaron el partido…Vimos también desde Santo Domingo a Frank Camilo, Manuel Acevedo y Jorge Allen Bauger…Tenemos miles de voces apelando al Todopoderoso para que Mendy López pueda superar el difícil momento…Por suerte es un roble…Juan José Tejada salió de Cuidados Intensivos y ya está en una habitación…Está en la 510 de Clínica Corominas…Me cuentan que Damián, uno de los encargados del club house de las Águilas Cibaeñas también está mal de salud…Es un hecho que Mícalo Bermúdez vendió los Metros de Santiago, de la Liga Nacional de Baloncesto…Pero no hagan cocotes, que no le diré que fue el ingeniero Félix García quien lo compró…Dirá Felito que la historia se repite, si nos trasladamos hace muchos años al béisbol amateur…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata…Por hoy, out 27.