Perú reporta el cuarto caso mundial de un embarazo ectópico con el bebé en el hígado

El Ministerio de Salud de Perú presentó este miércoles el cuarto caso registrado en el mundo y el primero en el país de un bebé nacido vivo tras un embarazo ectópico hepático, es decir, gestado fuera del útero y dentro del hígado de la madre. La bebé llegó a las 40 semanas y nació por cesárea.

Un embarazo ectópico ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, un evento que suele causar complicaciones graves y una alta probabilidad de aborto espontáneo.

En el caso de Valeria Vela, de 19 años, el embarazo era ectópico abdominal y no fue detectado hasta el momento del parto, realizado por cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra.

Según el Ministerio de Salud, este caso es excepcional porque la bebé alcanzó las 40 semanas, mientras que los tres embarazos ectópicos abdominales previos documentados en el mundo llegaron como máximo a las 36 semanas.

El embrión se implantó en el hígado de la joven madre y se alimentaba a través de las arterias de este órgano.

Vela relató que llegó al hospital sin sospechar nada anormal:



“Cuando entré a la sala de parto solo recuerdo escuchar a mi bebé llorar… luego me desmayé”, contó mientras sostenía a su hija, Aylin Yasemin.

Aunque este tipo de anomalías generalmente se detecta en etapas tempranas, Valeria asegurada en el Seguro Integral de Salud (SIS) no recibió ningún aviso de alarma durante los controles prenatales realizados en clínicas privadas.

Tras la cesárea, la joven sufrió una fuerte hemorragia y fue trasladada urgentemente al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde se le practicó una cirugía de alta complejidad que salvó su vida y la de la recién nacida.

La madre de Valeria, Janeth Vergara, narró que desde el 20 de noviembre permaneció junto a su hija en el hospital, mientras ella se mantenía en estado crítico. Solo este miércoles pudo ver por primera vez a su nieta.

Ya estable y acompañada de su familia, Valeria expresó su gratitud:



“Me siento muy bien y muy alegre, sobre todo por seguir viva y por la salud de mi bebé”, dijo.

El director del HNCH, Manuel Alberto Díaz De Los Santos, explicó que el 97 % de los embarazos ectópicos ocurre en las trompas de Falopio, y solo un pequeño porcentaje se desarrolla en la cavidad abdominal.

“Más del 90 % termina en aborto, pero en el caso de Valeria, con la bendición de Dios, hoy tenemos a Aylin”, celebró.