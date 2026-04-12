Perú enfrenta elecciones decisivas con 35 candidatos y un escenario político incierto

Perú.– La nación sudamericana acude a las urnas en una de las elecciones más complejas de su historia, con un total de 35 candidatos compitiendo por la presidencia en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, la fragmentación política y la desconfianza ciudadana.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en estos comicios generales, en los que no solo se elegirá al próximo jefe de Estado, sino también a los integrantes de un renovado Congreso bicameral y representantes ante el Parlamento Andino.

El proceso electoral se desarrolla en un contexto de alta inestabilidad institucional, luego de que el país haya tenido ocho presidentes en la última década, una situación que ha debilitado la confianza en el sistema político.

Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.

Entre los aspirantes, la líder conservadora Keiko Fujimori figura como favorita en las encuestas, con posibilidades de avanzar a una segunda vuelta, lo que sería su cuarto balotaje consecutivo.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto debido a la amplia dispersión del voto entre candidatos de distintas corrientes ideológicas, como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Ricardo Belmont, entre otros.

La fragmentación electoral podría provocar que el próximo gobierno asuma el poder sin una mayoría sólida en el Congreso, lo que históricamente ha sido un factor clave en las crisis políticas que ha enfrentado el país.

Uno de los elementos más relevantes de estos comicios es la reintroducción de la bicameralidad, ya que por primera vez en más de 30 años los ciudadanos elegirán 130 diputados y 60 senadores, además de cinco representantes al Parlamento Andino.

Este cambio en la estructura legislativa busca fortalecer el equilibrio de poderes y mejorar la calidad del proceso democrático, aunque también añade complejidad al proceso electoral.

Analistas coinciden en que la combinación de una oferta electoral amplia, una ciudadanía desencantada y un sistema político en transición convierte estas elecciones en un punto de inflexión para el futuro institucional del país.

El nuevo presidente o presidenta asumirá el poder el próximo 28 de julio, enfrentando el desafío de gobernar en un contexto de fragmentación política y de reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.