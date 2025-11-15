Peña impulsa jornada masiva de servicios públicos para fortalecer bienestar familiar en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado el inicio de la segunda edición del programa “Estamos en Familia”, una jornada de intervención social que moviliza a más de treinta entidades gubernamentales para llevar servicios gratuitos y acompañamiento integral a miles de familias en todo el país.

El evento, realizado en la provincia de Santiago, tiene como propósito fortalecer la vida familiar y garantizar mayor acceso a la oferta pública en los territorios, mediante la articulación del Gabinete de la Familia junto a los ministerios e instituciones participantes.

Durante la apertura, Peña destacó que esta iniciativa se enmarca en la visión del presidente Luis Abinader, centrada en apoyar directamente a los hogares dominicanos con soluciones reales, especialmente en comunidades que requieren mayor presencia del Estado.

“Las familias son el corazón de nuestra sociedad y es allí donde se construye la convivencia, los valores y el futuro del país. Por eso, venimos a trabajar cerca de la gente, escuchando y respondiendo a sus necesidades”, expresó la vicepresidenta.

La jornada incluye servicios médicos, actividades educativas, acceso a programas sociales, recreación infantil, asesorías comunitarias y orientación psicológica, asegurando un abordaje integral del bienestar.

En tanto, el coordinador del Gabinete de la Familia, Milcíades Franjul, resaltó que el Gobierno se ha propuesto continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la unidad y el desarrollo en los hogares.

La gobernadora provincial, Rosa Santos, manifestó que la llegada del programa a Santiago constituye una señal contundente de apoyo y acompañamiento directo a las familias de la región.

De igual manera, el senador Daniel Rivera hizo un llamado a seguir promoviendo el cuidado de los vínculos familiares como base del crecimiento social y emocional de la población.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, valoró la coordinación entre el Gobierno central y las autoridades locales para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios más dignos, rápidos y cercanos.

La actividad se desarrolla en el marco del Día Nacional de la Familia, promoviendo la convivencia, la integración comunitaria y el fortalecimiento de la cultura del cuidado en los hogares.

Entre los servicios más demandados durante la jornada figuran consultas médicas, entrega de medicamentos, acceso a seguro de salud, asesoría jurídica, orientación nutricional, registros civiles, entre otros beneficios.

El evento cuenta con el respaldo de los ministerios de Interior y Policía, Salud Pública, Educación, Agricultura, Turismo, Deportes y Cultura, así como de Supérate, SENASA, el Servicio Nacional de Salud, el Gabinete de Políticas Sociales y otras instituciones de asistencia estatal.

Igualmente participan el CONAPE, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Pro Consumidor, INESPRE, INAVI, la DIGESETT, la Policía Comunitaria y la Defensa Civil, garantizando también seguridad y apoyo logístico.

Se suman entidades como Banreservas, la Liga Municipal Dominicana, el FEDA, el IDEFI, el IDAC, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, el Hemocentro Nacional y la APEDI, para completar una amplia oferta institucional al servicio del pueblo.

Con esta acción, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el Gobierno continuará promoviendo políticas inclusivas que fortalezcan el tejido social y eleven la calidad de vida de todas las familias dominicanas, sin dejar a nadie atrás.