Peledeístas en NY llaman a cumplir proclama de Medina: “El poder se conquista con trabajo”

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad exhortan a varios de los aspirantes presidenciales de la entidad a cumplir el llamado del presidente de la organización, el expresidente Danilo Medina, de que “el poder se conquista con trabajo”.

Indican que algunos no han comenzado con el trabajo político propio de un aspirante presidencial, otros se han mantenido rezagados, y otros apenas ahora salen.

El expresidente Medina ha sido claro: “Si queremos ganar las próximas elecciones, tenemos que trabajar”. “El poder no se regala, no se presta ni se alquila.” “El poder se conquista con trabajo.” “El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió”, porque al final todos vamos a trabajar para que el partido vuelva al poder, expresó el pasado fin de semana.

En esa tónica del expresidente Medina, la mayoría de los peledeístas en Nueva York sitúan al aspirante presidencial Francisco Javier García, quien recientemente afirmó: “La política no es un juego” y que nadie ganará una candidatura “a control remoto”.

Recuerdan que Javier García planteó recientemente en un influyente programa de TV en RD: “¿Cuál es mi mensaje a los demás aspirantes? Si me dicen del 1 al 100 qué probabilidad tengo de ganar, con Dios delante siempre digo, 100%, porque soy de los que creen que, si se trabaja, se cosecha; si no se trabaja, no se cosecha”, sentenció.

Añadió: “Mi posición con los demás aspirantes: integrémonos a trabajar, y si alguien gana que no sea yo, sabrá que tendrá mi apoyo; pero no será a la semana, será a partir de ese mismo momento”, precisó.

Los peledeístas en NY valoran el gran trabajo político de Javier García, porque ha recorrido el país en tres ocasiones en los últimos años, escuchando la base y conoce el sentir del pueblo, ha estado al frente, cara a cara, en contacto directo, provincia por provincia, municipio por municipio y distrito municipal por distrito municipal, con empresarios, profesionales y líderes comunitarios.

Asimismo, “con sectores de la juventud, agropecuarios, independientes, detallistas, motoristas, pescadores, religiosos, salud, clase media y visitas familiares”, precisan en un documento de prensa.

Ha hecho todo eso cuando el partido estaba abajo, y lo sacó a flote, reconectando con la gente y reactivando cada estructura del PLD, precisan, sin querer identificarse para evitar procesos disciplinarios.

Además, Javier García es quien nos garantizará el triunfo en 2028, por su arraigo a nivel nacional: un verdadero líder, con ejecución, visión y planificación estratégica; armador electoral del partido, ha coordinado cuatro exitosas campañas presidenciales.

Es un hombre de Estado comprobado, y como economista y abogado, es el más indicado para dirigir el país, ante lo desastroso en que se encuentra y por los conflictos internacionales.