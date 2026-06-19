PARLACEN destaca sistema de pagos que agiliza transferencias entre República Dominicana y Centroamérica

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Congreso Nacional resaltaron los beneficios del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) durante el Foro Regional de Macroeconomía y Sistema Financiero del SICA, destacando que esta herramienta facilita transferencias electrónicas más rápidas, seguras y económicas entre República Dominicana y los países de Centroamérica.

La actividad reunió a importantes autoridades nacionales y regionales, entre ellas el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la presidenta del PARLACEN, Karla Gutiérrez; y representantes del sector financiero y económico de la región.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que el SIPA representa un avance significativo para la integración económica regional, al permitir que ciudadanos, emprendedores y empresas puedan realizar transferencias internacionales por una tarifa aproximada de cinco dólares por transacción, independientemente del monto enviado.

Ricardo de los Santos destacó la importancia de promover espacios de diálogo que contribuyan a fortalecer las instituciones y generar soluciones conjuntas para los desafíos económicos regionales, mientras que Alfredo Pacheco valoró el sistema como una infraestructura moderna que favorece el comercio, el turismo y las operaciones financieras transfronterizas.

La presidenta del PARLACEN, Karla Gutiérrez, afirmó que la integración regional constituye una herramienta estratégica para enfrentar los retos económicos globales, impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación entre los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Por su parte, Odalis F. Marte Alevante, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), explicó que el SIPA conecta actualmente a República Dominicana con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, facilitando el envío de remesas, pagos comerciales y transferencias personales o empresariales de manera más eficiente y con menores costos.

Al concluir la jornada, los participantes resaltaron que iniciativas como el SIPA contribuyen a consolidar una región más competitiva, conectada y próspera. Asimismo, el PARLACEN reconoció a Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco con la Medalla al Mérito Parlamentario Centroamericano, en reconocimiento a su respaldo a los esfuerzos de integración regional.