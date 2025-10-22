Pagar para no matar o educar para matar 

Por JUAN T H

Ante el auge de la delincuencia, el crimen, la corrupción, el narcotráfico y el microtráfico en las principales ciudades de todo el país, el entonces presidente Leonel Fernández decidió “pagar para no matar” a los jóvenes que cometían toda clase de crímenes y delitos a plena luz del día.

Éramos entonces el país que más “NINIS” (jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban) de la región tenía, entre un 27 y un 30 % aproximadamente. El presidente Fernández decidió “pagar para no matar”, creando el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PENME), que terminó siendo una estafa por más de mil 500 millones de pesos, por el cual fueron sometidos a la justicia los principales funcionarios que manejaban el órgano oficial.

En los jóvenes de los barrios de las principales localidades del país se les pagaba con dinero en efectivo y en especies (marihuana, cocaína y crac, entre otras drogas, para mantenerlos calmados y no protestaran reclamando agua potable, energía eléctrica, escuelas, universidades, etc. (Pagar para no matar” a esos “revoltosos” que “valen menos que la bala que los matan”, como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

El gobierno del presidente Luís Abinader no cree que haya que matar a ningún ciudadano acorralado en los grandes cinturones de miseria de los sectores populares, que el dinero que se invierte en matarlos, es mejor invertirlos en ofrecerles oportunidades de estudios, empleos dignos, centros de formación y capacitación para que puedan vivir decentemente junto a sus padres, hermanos, hijos y amigos, sin avergonzarse y sin correr el riesgo de morir en un “intercambio de disparos” ni en un enfrentamiento entre bandas por el control de un punto de drogas.

En esos primeros años de los gobiernos del PLD que encabezó Leonel Fernández, la República Dominicana ocupaba el número 139 de 141 países en materia de corrupción, y el 120 de 141 en prevaricación, nepotismo, frotismo, (testaferros) y tráfico de influencias. Nuestro país era uno de los más corruptos, de mayor impunidad y falta de transparencia del mundo, lo que mucha gente hoy parece haber olvidado. ¡Éramos una vergüenza mundial!

Pídanle al magistrado Jorge Subero Isa que le explique con detalles, sin obviar ningún detalle, que fue el “crespón negro” de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia.

Los escándalos de corrupción se sucedían uno detrás del otro, superándose a sí mismos uno detrás del otro, sin que en ningún caso la justicia tocara las puertas de los dirigentes del PLD ni de los funcionarios de sus gobiernos. Lo mismo ocurría con el narcotráfico. En los archivos de los diarios están las imágenes de los capos en el Palacio Nacional, en las embajadas, en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato fueron claves para que el partido fundado por Juan Bosch se mantuviera en el poder durante 20 años.

La metamorfosis que se produjo en el PLD no tiene comparación en la historia política del país. Un partido se transformó en una corporación empresarial. Nada se parecía más a la “Cosa Nostra” que el Comité Político del PLD.

Como el presidente Abinader no cree en “pagar para no matar”, ha diseñado y puesto en práctica políticas públicas destinadas a reducir sustancialmente la pobreza, la marginalidad, el desempleo y el hambre.

A través del Gabinete de Política Social que dirige Tony Peña Guaba, el gobierno ha creado un ambicioso programa de estudio y capacitación exclusivamente para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 24 años en 143 centros distribuidos en todo el territorio nacional con el propósito de rescatar a los “Ninis” de la marginalidad y la pobreza, lo cual, cien por ciento, es mejor educarlos que matarlos. Es una de las razones por la cual el número de “Ninis” se han reducido considerablemente en nuestro país.

El número de Ninis (Jóvenes que no estudian ni trabajan) se han reducido enormemente. Ya no ocupamos el primer lugar en la región. Eso quedó en el pasado. No hubo que matarlos. El gobierno del presidente Abinader ha creado o fortalecido instituciones educativas que les ofrecen a los muchachos y muchachas, entre 15 y 25 años, facilidades para estudiar y trabajar, como el ITLA (Instituto Tecnológico de las Américas), INDOTEL. (Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones), que el doctor Guido Gómez Mazara y el Consejo directivo, le han dado un impulso que se siente en todo el país. Le sumamos las Escuelas vocacionales, INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Profesional, entre otras.

Infotep, por ejemplo, ha crecido exponencialmente, pues de ocho centros que encontró el profesor y abogado Rafael Santos, con el apoyo entusiasta del presidente Abinader, los ha elevado a 63, otorgando certificados a más de 13 millones de ciudadanos, impactando a más de cuatro millones de estudiantes.

El ITLA, junto con INDOTEL, trabajando juntos han extendido sus instalaciones por todo el territorio nacional. El nivel de empleos es de casi un 90%. Las facilidades para estudiar son amplias, económicas, pues incluyen becas, transportes, etc. Ahora el que no estudia es porque no lo desea o no quiere. Cerca de 50 jóvenes han pasado por el ITLA graduándose de carreras tecnologías y obteniendo empleos dignos, bien remunerado.

La UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo), que personalmente creo que habrá que repensarla y transformarla convirtiéndola en un centro del conocimiento moderno del siglo XXI, al servicio del desarrollo nacional.

La UASD, la única reivindicación popular fruto de la revolución de abril y del Movimiento Renovador, también ha crecido enormemente con extensiones modernas en muchas provincias y municipios del país. Al terminar su mandato el presidente Abinader habrá sembrado el país de instituciones educativas, productivas y reproductivas.

Lo que está sucediendo en materia de educación superior, técnica y científica, es una verdadera revolución.

Eso se llama trabajar para el futuro, sembrar en terreno fértil, como lo es la juventud, para posteriormente cosechar bienestar, progreso, desarrollo, gobernabilidad y paz social. ¡NO HAY MEJOR LEGADO QUE ESE, PRESIDENTE ABINADER!