Padres en NJ serán multados o enviados a prisión por delitos comentan hijos menores 18 años

Por Ramón Mercedes

NUEVA JERSEY.- El Concejo Municipal de la ciudad de Gloucester, en Nueva Jersey, aprobó una ordenanza que responsabiliza a padres y tutores legales por delitos repetidos cometidos por sus hijos menores de 18 años.

En dicha ciudad residen cientos de padres dominicanos, y la medida abarcaría con trancarlos por hasta 90 días y multas de hasta 2,000 dólares (equivalente a 124 mil pesos dominicanos).

La norma cubre 28 ofensas, que van desde crímenes graves hasta infracciones menores.

Entre ellas asaltos, robos, venta o uso de drogas, vandalismo como destrucción de propiedad pública o equipo de parques, consumo de alcohol en vías públicas, vagancia habitual, ausentismo escolar crónico.

Además, merodeo en grupos de tres o más personas en calles, exposición indecente, asociación con personas clasificadas como inmorales, comportamiento que pone en peligro la moral, salud o bienestar del menor y violaciones de tráfico, excluyendo estacionamiento.

Los adultos son responsables si fallan en prevenir que sus hijos cometan ofensas en espacios públicos, reiteran las autoridades.

La medida ha generado reacciones divididas. Algunos residentes la respaldan como mecanismo para reducir el crimen juvenil, mientras que grupos como Moms for Liberty y New Jersey Project la critican por considerar que infringe derechos de los padres.