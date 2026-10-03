Otra división en el PLD

Por JUAN T H

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está a las puertas de otra división. La segunda después de la del 2020, cuando el presidente de la organización y tres veces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, se vio obligado por las circunstancias a crear tienda aparte y convertirse en el primer tránsfuga, permitido por la Junta Central Electoral, a pesar de haber perdido la convención, lo cual le estaba prohibido por la ley.

El responsable de la división no fue otro que el entonces presidente Danilo Medina, por no saber manejar políticamente la situación. Debió impedir la separación de su antiguo socio y compañero de andanzas políticas, Leonel Fernández. Pudo, perfectamente, haber evitado, de igual manera, el ascenso al poder del Partido Revolucionario Moderno de Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pero no supo manejar la situación. Los resultados son de todos conocidos. El PRM ganó las elecciones del 2020 y las del 2024 hasta el 2028. ¡Y contando!

Si el PRM, lo he dicho otras veces, sale bien de la convención interna de octubre del próximo año, escogiendo sin mayores dificultades al candidato o la candidata presidencial, lo más probable es que se mantenga en el poder hasta el 2032. ¡Y contando…!

Danilo Medina es un pésimo estratega político porque permite que sus emociones lo traicionen y lo conduzcan a cometer errores garrafales que a ningún líder político le son permitidos, mucho menos cuando ha sido jefe de Estado.

La nueva división del PLD está a la vuelta de la próxima convención o “consulta”. Pretende imponer a Gonzalo Castillo como candidato, por encima de Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, entre otros, cuando su rol debe ser de árbitro, permitiendo que sean las bases las que libremente elijan al mejor o al que goce de mayor simpatía, que no necesariamente siempre es el más idóneo, en una sociedad de mediocres como la nuestra.

Pero para Medina el PLD es su “arma de reglamento”, es lo que ha impedido ser sometido a la justicia por corrupción junto a sus amigos y colaboradores más cercanos, muchos de los cuales, en efecto, están en los tribunales negociando sentencia, devolviendo parte de lo sustraído del erario, o en la cárcel.

La eventual división del PLD terminaría favoreciendo o fortaleciendo al archienemigo de Medina, Leonel Fernández, y a su Fuerza del Pueblo.

El expresidente Medina debería repensar su posición de usar al PLD como un arma de reglamento personal, crear una comisión electoral independiente, que no se parcialice a favor de ninguno de los aspirantes a la nominación presidencial, ya sea Gonzalo, Francisco Javier, Francisco Domínguez o Abel Martínez. Eso salvaría al PLD de una división y saldría fortalecido de su convención, con posibilidades de competir con el PRM. (Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo quedarían descartados “para banca y pool”).

El mismo consejo cabe para el PRM y el presidente Luis Abinader. El partido tiene que salir unido y fortalecido de su convención interna. El presidente Abinader tiene que ser árbitro confiable. No puede tomar partido a favor ni en contra de Carolina Mejía, David Collado, Guido Gómez Mazara, Wellington Arnáu, Tony Peña o Raquel Peña.

Como decía Peña: “Sin unidad no hay fuerza y sin fuerza no hay victoria”. La unidad, a través de un proceso electoral diáfano y democrático, es, pues, fundamental para ganar. ¡No tengan dudas!