El precio de la democracia

Por Miguel Ángel Cid Cid

La democracia sale cara, sofisma repetido con frecuencia en círculos gobernantes, autoridades y especialistas en el área. Los políticos, sociólogos, politólogos y periodistas dominicanos cacarean como papagayos la misma argucia. Pocos conocen la magnitud de la falacia.

Rosario Espinal, politóloga recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) no seguir invirtiendo recursos en motivar el voto en el exterior. El pedido lo hizo en el artículo: “Voto en el exterior: no gasten más”, publicado en acento.com.do el 16 de septiembre recién pasado.

Espinal, dijo: “La República Dominicana no puede seguir asignando inmensos recursos para convencer a los dominicanos en el exterior que voten; una tarea con altísima probabilidad de fracaso”. Acto seguido enfatizó: “No gasten más en eso. Hay que redoblar los esfuerzos en el territorio dominicano”.

Que “En las elecciones de 2016, la abstención en el exterior fue 51%, en el 2024 alcanzó 81%” cierto. Sin embargo, el argumento luce pobre. Una recomendación tan temeraria debería basarse en opiniones arraigadas en la sociología política. No con datos tan simples.

Las conquistas no se negocian, dice una máxima del sindicalismo. Y la idea de quitarle fuerza al voto de los dominicanos en el exterior —en el fondo— se propone arrebatarle un derecho conquistado por la diáspora dominicana.

Rosario dice que; “acercar las urnas significa […] más gastos para el Gobierno”. Cierto. Pero esos gastos salen de lo que ellos envían al país. Miles de millones de dólares por año. US$8,432.7 millones entre enero-agosto.

Léalo bien distinguida Rosario Espinal US$8,432.7 millones en ocho meses y sin que el gobierno dominicano invierta un solo peso en construcción de obras. En cambio, al turismo le construyen aeropuertos, muelles, hoteles, carreteras, etc.

Y para colmo, la mayoría de las ganancias del turismo van a parar a bancos extranjeros. No obstante, nadie pide al gobierno dejar de invertir en turismo.

Me parece que tendrá que quitarse la visera para que así puedas ver el paisaje completo. Distinguida, usted está viendo gastos de un solo lado. Sin las anteojeras en vez de gastos veras inversión rentable.

Rosario volvió sobre el tema el miércoles 30 de septiembre. En esta ocasión dijo que no dijo lo que dijo. El artículo negacionista: “No dije que se elimine el voto en el exterior”, Espinal se quedó patinando en lo mismo.

Aclaró, por ejemplo: “Sugerí que el país no se embarque en un sistema costosísimo”, refiriéndose al voto en el exterior. Sin importar lo que se haga la politóloga dice: “No hay garantías de que los migrantes dominicanos aumentarán su nivel de votación”.

O sea, la profesora de ciencias sociales no dice que eliminen el voto en el exterior, sino que la JCE deje de gastar dinero en eso. Una manera diferente de decir lo mismo.

Señora Rosario, ¿y la corrupción a nivel público y privada sale barata? O habrá que preguntar en SeNaSa o en la Procuraduría General.

Quizás —siguiendo el argumento inicial— haya que pedir que el gobierno deje de gastar miles y miles de millones en la Policía Nacional. Mientras más recibe, más crece la delincuencia.

En suma, los dominicanos ausentes pagan con creses el precio del voto que ellos conquistaron. El sacrificio de estar lejos siempre de sus seres queridos es más que suficiente. Las remesas financian la democracia, la corrupción y al gobierno.

No. La democracia no sale cara. Tiene un precio justo.

Miguel Ángel Cid

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Twitter: @miguelcid1

30 de septiembre 2026