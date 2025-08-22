Ola de violencia en Colombia: ataque con explosivos en Cali deja seis muertos y decenas de heridos

Cali, Colombia.– Un ataque con cilindros bomba en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó al menos seis muertos y cerca de 70 heridos, según confirmó la defensora del pueblo, Iris Marín, en un balance preliminar que ha sacudido a la nación.

El atentado, perpetrado la tarde de este jueves, provocó pánico entre civiles que se encontraban en la zona, generando un saldo de víctimas que, en su mayoría, no tenían relación directa con la instalación militar.

El presidente Gustavo Petro se pronunció con firmeza, calificando el hecho como un acto de terrorismo que busca sembrar miedo en la población. “No es lo mismo un combate entre fuerzas armadas que el asesinato sistemático de civiles desarmados”, declaró desde Valledupar antes de trasladarse a Cali.

El mandatario atribuyó la autoría del ataque a las disidencias de las FARC vinculadas al cabecilla conocido como Iván Mordisco, a quienes señaló de actuar bajo el amparo de lo que llamó “La Junta del Narcotráfico”.

Tras conocerse los hechos, Petro viajó de inmediato a Cali junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, para encabezar un Consejo de Seguridad junto a autoridades departamentales, locales y mandos militares de la región.

De acuerdo con informes de la Policía Nacional, el ataque habría tenido como blanco directo la base militar, aunque los efectos alcanzaron viviendas cercanas y provocaron daños en infraestructuras civiles.

Testigos narraron que las explosiones fueron múltiples y de gran intensidad. “Se escucharon varios estallidos seguidos y vimos a personas heridas en la calle, algunas con cortes y quemaduras”, relató un vecino a medios locales.

El atentado obligó a la evacuación de edificios cercanos, mientras que la alcaldía de Cali decretó el cierre de calles y restricciones de circulación, como medida preventiva ante posibles nuevos ataques.

Horas después, las fuerzas de seguridad informaron del hallazgo de una furgoneta con cilindros bomba en su interior en la misma zona, aunque las autoridades descartaron que estuvieran activados en ese momento.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente violencia en el suroccidente colombiano, donde los departamentos de Valle del Cauca y Cauca han sido escenario recurrente de atentados contra instalaciones militares y policiales.

En paralelo, en el departamento de Antioquia, un ataque distinto dejó 12 policías muertos, lo que eleva el nivel de alarma y pone en evidencia la coordinación de los grupos armados ilegales en varias regiones del país.

Organismos de derechos humanos han condenado la ola de ataques, advirtiendo que la población civil sigue siendo la más golpeada en medio del recrudecimiento de la violencia.

Mientras tanto, el Gobierno reafirmó su compromiso de no retroceder en la lucha contra el narcotráfico ni en las acciones militares contra los grupos armados que operan en el territorio nacional.

El presidente Petro concluyó su mensaje con un llamado a la unidad nacional: “Estos hechos buscan quebrantar la voluntad de un pueblo que ha resistido décadas de violencia. No lo lograrán. Seguiremos enfrentando a quienes pretenden someter a Colombia con sangre y miedo”.

