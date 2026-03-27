Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian el sexo de su segundo bebé

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony anunciaron que están en la dulce espera de una niña, su segundo bebé como pareja.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicaron una imagen juntos en la que Ferreira sostiene unos zapatitos rosados, confirmando el sexo del bebé.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribieron junto a las fotografías, generando reacciones de felicitaciones entre sus seguidores.

Semanas antes, la modelo había adelantado que no planeaban realizar un “gender reveal”, manteniendo la misma dinámica que siguieron con su primer hijo.

“Con mi primer hijo no hicimos ningún gender reveal… simplemente nació y es el amor de nuestras vidas”, expresó en ese momento.

El embarazo fue anunciado oficialmente el pasado 28 de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas.

En esa ocasión, compartieron una imagen familiar junto a su hijo, mostrando la emoción por la llegada de un nuevo integrante.

La pareja contrajo matrimonio en 2023 en una ceremonia celebrada en Miami, rodeados de familiares, amigos y figuras reconocidas.

Con esta noticia, la familia continúa creciendo y consolidando una de las relaciones más seguidas del entretenimiento latino.