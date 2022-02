Nadal despacha a Norrie para ganar su tercer título del año

El balear acumula 91 trofeos, 25 en pista dura y cuatro en el Abierto Mexicano. Sube un puesto en el ranking, hasta el cuarto, y sigue invicto en 2022: 15-0.

Por Nacho Albarrán @AS_nalbarran

Rafa Nadal no está “liberado” como él dice, está desatado en 2022. Camino de los 36 años galopa en el mejor inicio de temporada de su carrera con un balance de 15-0 y tres títulos: Melbourne, Open de Australia y el conquistado este sábado en Acapulco ante Cameron Norrie, británico de 26 años y 12º del mundo a quien ganó por un doble 6-4 en hora y 54 minutos. Suma 91 en total (a tres de los 94 de Lendl), 25 de ellos en pista dura y cuatro en el Abierto Mexicano, históricamente positivo para el tenis español, que atesora, con este, 13 trofeos (los de Rafa, cuatro de Ferrer, dos de Moyá, dos de Almagro y uno de Clavet).

Nadal no pierde desde el 5 de agosto de 2021, cuando le venció sudafricano Harris en Washington, ha ganado 13 sets seguidos desde el 0-2 contra Medvedev en Australia y enlaza 23 victorias contra zurdos. En el torneo su racha es de 10 triunfos y 20 sets, y es su campeón más joven (18 años en 2005) y también el más mayor (35 este curso). Además, sube un puesto en el ranking, hasta el cuarto, por delante de Tsitsipas. Es la pera, como el coqueto premio que recogió y el sobrero de mariachi que se puso en presencia de Carlos Moyá, Francis Roig, Rafa Maymó y sus tíos Miguel Ángel y Rafa, ante 10.000 espectadores entregados. “Es un título muy importante para mí”, señaló.

Empezó Nadal al ralentí, un tanto errático y estático, nada grave porque mantuvo sin problemas su saque y encontró la puntería y las sensaciones necesarias para romper el del muy mejorado Norrie en el quinto juego con un pasante letal. El mérito del tenista nacido en Sudáfrica, criado en Nueva Zelanda y universitario en Estados Unidos, reciente ganador en Delray Beach, fue no irse del partido ante la primera dificultad. No obstante, no pudo acercarse demasiado a la posibilidad de sumar un break con el que anular la ventaja del español, que se animó especialmente en un punto muy disputado que ganó con recuperados y ágiles movimientos.

Después de un paso por el vestuario para cambiarse de arriba abajo su empapada vestimenta, Rafa volvió más dinámico aún. Otro passing genial le dio la opción de sumar un nuevo break con un drive paralelo posterior. Cam, muy frustrado, rompió la raqueta, pero luego se calmó y tres fallos de Nadal le dieron un 0-40 que aprovechó para igualar. Otra vez buena actitud y otra vez insuficiente.

El saque, al rescate

El manacorí jugó con muchos primeros (79%) y eso le dio la posibilidad de frenar a un oponente cada vez más sólido de fondo y con un efecto liftado de zurdo en el golpeo muy parecido al suyo. “Es un jugador que te hace sentir que no estás cómodo”, explicó. La tranquilidad le permitió presionar al resto y obtuvo la rotura para 3-2 y servicio, a la que sumó otra inmediatamente después ya definitiva, pese a que Norrie acortó distancias por un despiste del campeón. La historia del mejor de los mejores continúa más viva que nunca. Su leyenda no tiene fin. as.com