Otra vez Francisco Peña vuelve a ganar el Guante de Oro de la pelota dominicana.

Frank es el único receptor dominicano que está detrás del plato en más de un 90 % de los juegos de su equipo y si fuera por él, en el 100 %.

En la Serie Regular del actual campeonato, Peña recibió en 37 de los 40 partidos, algo reservado para una persona de acero.

En la posición 2 Francisco tuvo 279 oportunidades de hacer out y salió airoso en 258, con 19 asistencias, solo 2 errores y un promedio de fildeo de 993.

Ofensivamente en los 37 juegos consumió 105 turnos, en los cuales disparó 19 cohetazos, de los cuales 2 fueron jonrones y la misma cantidad dobles.

Aunque estamos hablando de Guante de Oro, no olvidemos que su primer jonrón este año fue el número 23, empatando con Alberto Castillo.

Con el segundo superó a Castillo y empató con Federico Velásquez, ambos con 24 de por vida. Dos grandes mascaras de la pelota dominicana.

El receptor es el único jugador en el terreno que se pasa 9 entradas agachado, con hombres esgrimiendo bates sobre su cabeza.

Eso representa un peligro, por lo que debe ir cubierto con pechera, careta y rodilleras, lo que no lo libra de dolorosos golpes.

Celebramos este nuevo triunfo de Francisco Peña a quien estamos mirando jugar desde niño y por eso lo relacionamos con el tiempo, pero apenas son 32 años.

Si lo proyectamos con Albert Pujols, estaríamos calculando que a Francisco Peña, solamente le quedan 8 años como titular de las Águilas Cibaeñas.

