Muere adolescente durante actividad escolar en piscina de villa privada en Santiago

Santiago, RD. – Una estudiante de 13 años del Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, conocido como Colegio Da Vinci, falleció este viernes durante una actividad de socialización organizada por ese centro educativo privado en la ciudad de Santiago.

El lamentable suceso habría ocurrido en la piscina de una villa privada, donde se presume se desarrollaba el evento recreativo con estudiantes del colegio.

Hasta el momento, una de las versiones que circula indica que la menor perdió la vida por posible ahogamiento mientras disfrutaba de la actividad escolar.

Informes extraoficiales señalan que la víctima era de nacionalidad haitiana y pertenecía a una familia de buen nivel económico residente en República Dominicana.

La dirección del centro educativo no ha divulgado oficialmente la identidad de la joven ni la causa exacta del fallecimiento, alegando respeto a los familiares durante este proceso de duelo.

A través de un comunicado, el Colegio Da Vinci confirmó el deceso de la estudiante en el marco del encuentro de socialización organizado por la institución.

En dicho mensaje, el colegio expresó que toda la comunidad educativa está consternada y se solidariza con la familia afectada en este momento de profunda tristeza.

El centro educativo, ubicado en la Carretera Don Pedro, informó que se mantiene atento al curso de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes.

Según los datos conocidos hasta ahora, personal del sistema 9-1-1 acudió al lugar de la tragedia para asistir a la menor, pero los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos.

Pese a la repercusión del caso, la Policía Nacional aún no ha ofrecido una versión oficial sobre lo sucedido.

El Ministerio Público tampoco ha emitido declaraciones al respecto, ni ha confirmado si se ha iniciado un proceso de investigación formal.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación revelaron que agentes policiales habrían incautado y revisado videos de cámaras de seguridad de la villa donde ocurrió el hecho.

El fallecimiento ha generado consternación en sectores educativos y sociales de Santiago, que aguardan por una aclaración completa de las circunstancias que rodean la tragedia.

Mientras se esperan los resultados oficiales, familiares, compañeros y docentes exigen respuestas y mayor supervisión en actividades escolares que involucren zonas de riesgo.