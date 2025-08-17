MOPC permitirá tránsito excepcional en carretera Casabito-Constanza por Día de la Restauración

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este sábado 16 de agosto se habilitará de forma excepcional el tránsito en la carretera Casabito-Constanza, específicamente para vehículos livianos.

La decisión responde a la importancia del feriado nacional y al interés turístico que caracteriza a la zona durante esta fecha, cuando cientos de familias aprovechan el descanso para visitar el municipio montañoso.

La medida permitirá que residentes y visitantes puedan desplazarse con mayor comodidad y fluidez, aliviando la presión que generan los cierres parciales en el tramo en construcción.

Actualmente, el punto crítico ubicado en el kilómetro 10 de la vía se mantiene con restricciones debido a los trabajos de ingeniería que ejecuta la institución. Dichas labores requieren maniobras que resultan imposibles con el tránsito abierto permanentemente.

El MOPC precisó que, a pesar de la apertura excepcional, se recomienda a los conductores manejar con prudencia, respetando los límites de velocidad y las señales preventivas instaladas en el tramo en reparación.

La flexibilización estará vigente únicamente durante el fin de semana largo. A partir del lunes 18, el tránsito volverá a estar restringido bajo el esquema ya establecido por la institución.

Dicho esquema contempla cierres en horario de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a 7:00 de la noche, con reaperturas intermedias que permiten la circulación parcial de vehículos.

El cronograma de cierres se extenderá hasta el miércoles 20 de agosto, fecha en la que el MOPC dará a conocer los próximos pasos de la intervención y posibles ajustes en el flujo vehicular.

El ministerio reiteró que el proyecto en curso es una obra de alto nivel técnico, destinada a garantizar mayor seguridad vial en una carretera que históricamente ha presentado riesgos por deslizamientos y estrechez en sus curvas.

La apertura durante el feriado representa, además, un alivio para la economía local de Constanza, cuyo comercio, restaurantes y hospedajes reciben un importante flujo de visitantes en estas fechas.

De acuerdo con el MOPC, la prioridad es concluir las intervenciones de manera eficiente, sin dejar de lado el acceso oportuno a los ciudadanos en momentos de alta demanda turística.

Finalmente, Obras Públicas agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de avanzar con obras que potencien el turismo, fortalezcan la conectividad y eleven los estándares de seguridad en la red vial nacional.

