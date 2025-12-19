Modelos dominicanas denuncian presunto abuso policial

Cuatro modelos dominicanas denunciaron este viernes un presunto trato abusivo por parte de agentes de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en la Ciudad Colonial.

A través de un video difundido en redes sociales, Lineisy Montero, Melanie Pérez, Hiandra Martínez y Anyelina Rosa relataron que fueron detenidas mientras se desplazaban en un vehículo de la plataforma Uber rumbo al hotel donde se hospedaban.

Las modelos, quienes participaron el pasado miércoles en el evento por el 60 aniversario de la casa de moda del diseñador Oscar de la Renta, explicaron que, pese a identificarse como dominicanas residentes en el extranjero, mostrar sus pasaportes desde sus teléfonos móviles y comunicarse telefónicamente con su mánager ya que no portaban su cédula dominicana en ese momento, los agentes mantuvieron una actitud hostil, con amenazas reiteradas de detención.

Asimismo, denunciaron haber sido objeto de comentarios despectivos relacionados con su vestimenta y su profesión.

En su mensaje público, las jóvenes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, solicitando que el hecho sea investigado y que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan.