Modelo se suicida tras ser acusada de fomentar la pedofilia

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Su nombre era Diana Deets, pero era más conocida en las redes sociales como Coconut Kitty. Si bien, la joven tenía 24 años, esta solía compartir fotografías con filtros digitales que la hacían ver mucho menor, una situación que rápidamente causó polémica entre los cibernautas.

Junto con ello, tenía una cuenta de OnlyFans, plataforma de contenidos exclusivos para adultos, en donde acumulaba una multitud de seguidores que seguían atentos cada una de sus publicaciones en tono explícito.

Pero ahora, Kitty ya no estará más en dicha plataforma, como tampoco en ninguna otra, debido a que se quitó la vida.

Según informaciones reunidas por el periódico británico Daily Mail, aquella decisión fue impulsada por daños en su salud mental, los cuales se incrementaron tras múltiples acusaciones de que incentivaba el “pedo-baiting”, es decir, hacerse pasar por una menor de edad para atraer a pedófilos.

También se le criticó intensamente por su presuntas intenciones de involucrar a más jóvenes en su controvertido método, a través del cual reunió un patrimonio de $500.000 dólares, en moneda nacional, más de 400 millones de pesos chilenos.

El caso de Coconut Kitty, la modelo de OnlyFans que se quitó la vida tras ser acusada de fomentar la pedofilia

La principal polémica en torno a Coconut Kitty era que sus fotos aludían al ámbito sexual, pero a través de aplicaciones que hacían ver su rostro como el de una niña.

En junio de 2021, una usuaria de TikTok compartió un viral en el que la acusó directamente de “crear combustible para pedófilos y sacar provecho de ello”.

Solo un mes después, en julio de ese mismo año, la activista en contra de la pornografía, Kate J. Oseen, dijo que Detts cumplía con “captar” a menores de edad a través de las redes para que se unieran a OnlyFans, según rescata el citado medio.

Para argumentar tales acusaciones, citó un tuit en el que la modelo se dirigía a mujeres con más de 700.000 seguidores en Instagram, para que así se contactaran con ella en caso de querer “una oportunidad de negocio”.

Frente a estos presuntos actos, Deets siempre utilizó sus plataformas para negar tales afirmaciones.

“Yo no haría nada en un ambiente inseguro (…) no le haría eso a otras personas si no fuera seguro para ellas”.

Este mes —a más de un año de que se desatara el escándalo— Deets optó por quitarse la vida, una noticia que fue informada a través de su cuenta de dicha red social, junto a un extenso escrito.

“Era tan testaruda y fuerte, pero también tan amable. Tenía el corazón más grande que jamás hemos conocido. Siempre intentaba levantar a todos los que la rodeaban, quería que todos ganaran”, reza el texto, “era el tipo de persona que dejaría todo para ayudarte con tus problemas y siempre estaría a tu lado”.

“Te amamos por siempre Coco, descansa hermosa”.

Si tienes inquietudes respecto a tu salud mental, siempre es recomendable que veas a un especialista. También puedes llamar a la línea de prevención del suicidio del Ministerio de Salud marcando el número *4141. Conoce más detalles haciendo click en este enlace.