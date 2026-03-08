Mitos y supersticiones

Por JUAN T H

¿Si en el principio no existía Dios? ¿Quién creó a Dios? ¡Alguien o algo tuvo que haberlo hecho!

Si antes de que apareciera la humanidad, ¿existieron otras especies?

¿Si los dinosaurios sobrevivieron durante más de 180 millones de años sobre la Tierra, como explicar la aparición de Dios?

¿Será cierto que los dinosaurios desaparecieron por un meteorito gigante, la erupción de volcanes y los cambios climáticos del planeta?

Los paleontólogos han demostrado la era jurásica duró más de 50 millones de años. Los fósiles encontrados no dejan ninguna duda. Las huellas no dan lugar a duda.

En principio los teólogos más prominentes sostenían que el mundo fue creado hace más de 400 mil años antes de Cristo. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, los geólogos y geofísicos afirman que le Tierra tiene alrededor de 500 millones de años, poco más, poco menos. La pregunta es: ¿Dónde ubicados a Dios como ser supremo?

¿Si los Neandertales prosperaron en el planeta por más de 350 mil años hasta desaparecer, cómo surge el hombre de hoy? ¿En qué tiempo y espacio?

¿Si los humanos modernos han existido por más de 70 mil años, cómo explicarlo científicamente?

¿Si la evolución humana es un hecho histórico incuestionable, por qué no creer en la ciencia como motor del desarrollo?

¿si es verdad que los dioses nacieron como consecuencia del descornamiento de los fenómenos naturales, por qué no decirlo abiertamente si el miedo a la inquisición de la sotana?

¿Si en el principio no existía Dios, como lo dice la lógica y lo reafirma la ciencia, por qué insistir en construir templos religiosos?

¿Si en principio el Sol, la Luna, los sismos, los huracanes, desbordamiento de los ríos, etc., etc., etc., eran atribuidos a los diversos dioses, por qué insistir en el pasado?

El monoteísmo, un solo Dios, es un fenómeno relativamente moderno de apenas tres mil 300 años, ¿por qué también no se unieron todas las religiones? ¡Una religión global para un solo Dios!

El cristianismo, que se ha divido y subdividido en diferentes etapas de su historia, cuenta con el 25% de la población mundial, el islam, que también ha sufrido diferentes versiones, con igual de militantes, (25%, poco menos), el hinduismo, 15%, el budismo 7% y los demás elementos mágicos-religiosos, que se practican en los demás países del mundo.

China, el segundo país más poblado de la tierra, después de la India, con cerca de mil 500 millones de habitantes, es un país complejo, con un sincretismo mágico religioso que abarca el budismo, taoísmo, islam, catolicismo, confucionismo y el culto a los ancestros, pero sin adherirse firmemente a ninguna de ellas. El Partido Comunista, único en China, se proclama ateo.

En la india, el más poblado del mundo, con más o menos la misma cantidad que China Popular, prima el hinduismo de manera abrumadora, con el 80 o el 90 % de su gente.

Actualmente en la Federación Rusa predomina el cristianismo ortodoxo, sobre todo con la llegada al poder de Vladimir Putin.

En África, donde muchos científicos dicen que “nació la vida”, el secretismo es característica. Las colonizaciones, invasiones, intervenciones militares y predominio de las potencias en busca de sus recursos naturales impidieron un solo culto religioso. Muchos creen en el culto a los ancestros, el Islán, cristianismo, politeísmo, entre otras creencias.

Estoy más que convencido de que Dios no hizo al hombre, sino al revés, fue la ignorancia del hombre que lo creo, a “imagen y semejanza”, malo, perverso, depredador, misógino, misántropo, que hace la guerra, no el amor.

¿Si es verdad que aún no sabemos cuántos años de existencia tiene el planeta tierra, cómo saber cuándo nació Dios, cuándo se le ocurrió crear “los cielos y la tierra”, con árboles, ríos, mares, animales y aves?

¿Si no sabemos aún cómo fue creado el planeta, el Sol, la Luna, las estrellas y el espacio, cómo nos atrevemos a decir que los hizo un ser superior cuya existencia desconocemos?

¿Si hoy sabemos podemos afirmar que hay cientos de millones de Galaxias en el espacio infinito, como aventurarnos a decir que las creó Dios, de lo cual no tenemos ninguna prueba?

¿Sobre qué base científica decimos que Dios creó el mundo en siete días de trabajo y que descansó luego?

¿Existieron Adán y Eva en el paraiso prohibido por una serpiente y una manzana envenenada que comió el imbécil de Adán, provocando todos los males que hoy padece la humanidad?

¿Cómo se reprodujo la humanidad si Dios sólo hizo dos humanos? ¿incesto? ¿Canibalismo? ¿Quiénes fueron los padres de Amín y Abel? ¿Y si Amín mató a Abel, cómo y cuándo nacieron sus hijos e hijas?

Si no hay ninguna evidencia física, científica, de la existencia de Jesús, si hasta los 33 años nadie sabia de su vida, si está rodeado de misterio, si el Imperio Romano, en pleno apogeo del sistema Esclavista, lo persiguió, apresó y crucificó, convirtiéndolo luego, por interés político, en un mártir, convirtiendo, dos siglos después, el cristiano en la religión oficial del Imperio, a sangre y fuego, igual que las demás religiones, incluyendo el islam con Mahoma, el Profeta y el Corán.

Me parece, con el perdón de los seguidores del mesías, que su historia no es más que una leyenda urbana, como tantas otras. Un mito. (Un cuento más para entretener a la humanidad) Solo hay que leer con sentido crítico a los cuatro evangelistas, marcos, Mateo, Lucas y Juan, como se contradicen con la “la muerte y resurrección” del mesías.

Las Cruzadas (Guerras Santas), que perduraron alrededor de dos siglos, no fueron más que invasiones que procuraban extender el dominio del cristianismo y su “Santa Iglesia, Católica, Apostólica y Romana” dirigida por su “santidad” el Papá del momento que no era más que un “señor feudal”.

La mayoría de estas interrogantes no tienen respuestas. Solo la ciencia puede darlas. ¡Y las dará con el tiempo!

La inquisición desapareció. Hoy sabemos que la sangre circula, que existen otros planetas y galaxias, que la tierra gira alrededor del Sol, que no existen “Dos Lumbreras”, como absurdamente decía la Biblia, porque la Luna no tiene luz propia. Galileo Galilei no será perseguido por decir la verdad, ni el genio de Leonardo Da Vinci, entre muchos otros perseguidos, amenazados, torturados y asesinados en hogueras acusados de “herejes”.

El siglo 18, conocido como “el Siglo de las Luces” que le abrió las puertas a la educación y la ciencia, marcando, desde el Siglo 17, un antes y un después en la ciencia y la cultura permitiendo los avances que hemos logrado hoy día.

Es cuando surge un movimiento político, económico y social que se expresó en la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la política, en contraposición con la religión y el absolutismo que, durante la Comunidad Primitiva, el Esclavismo y el Feudalismo fueron determinante hasta el nacimiento del Capitalismo.

En ese “Siglo de las Luces” surgen figurar como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot y Kan, entre otros, “Enciclopedistas”.

En 1789 se produce la Revolución Francesa, un hecho transformador, que, según los historiadores marcó el fin de la Edad Moderno y el comienzo de la Edad Contemporánea que se extiende hasta nuestros días con la llamada “Cuarta y Quinta Revolución” industrial, científica, tecnológica y cultural.

Kars Mars dijo que la “religión era el Opio de los pueblos”, tanto o más que el alcohol, la cocaína, la marihuana, el fentanilo y muchos otros estupefacientes, porque se contrapone a la ciencia. La religión embrutece, envilece y enajena, conduciendo al ostracismo más abyecto que podamos imaginar.

El fanatismo, político, racial, deportivo o religioso, no ha hecho más que provocar tragedias humanas a lo largo de la historia.

Si la humanidad no hubiera perdido tanto tiempo en adorar dioses, crear mitos y leyendas, negando y resistiéndose al conocimiento y la ciencia, hoy estaría en un estadio de desarrollo super avanzado. Nada habría frenado la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo.

Si alguien tiene respuestas a todas mis interrogantes, más allá de la fe, apegado a la ciencia, que me conteste, de lo contrario, que guarde silencio. ¡Por favor!