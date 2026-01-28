Minnesota, una gran explosión

J.C. Malone

Entender lo que ocurre en Minnesota demanda retornar al gobierno de Joe Biden, y sus fronteras abiertas. Muchos salieron desde Ecuador, eran millones cuando llegaron a la frontera México-estadounidense en “caravanas de migrantes”.

Comían, dormían, satisfacían necesidades fisiológicas, y tenían transporte de un lado a otro. No hay una cifra oficial, quizá entraron 14 millones, eso costó muchos millones de dólares.

Donald Trump prometió sacarlos, y lo eligieron presidente para que los saque. Las redadas parecen exclusivamente contra latinos y son bien abusivas. Al mismo tiempo, estropean la inversión millonaria de quienes financiaron las “caravanas”.

Ellos financian estas protestas, no todos los manifestantes están pagados, siempre hay tontos útiles, quienes los reclutan cobran. Tenemos enfrentamientos políticos en las calles, económicos en los despachos.

Llevo 35 años viviendo aquí, he visto muy poca “solidaridad” de los estadounidenses, blancos y negros, con los inmigrantes. El estadounidense es individualista, cuando 10 amigos toman cervezas, no hay una cuenta, son 10 cuentas separadas, así son “entre ellos”. Si no le pagan una cerveza a un amigo, no “ofrendarán sus vidas” por desconocidos.

En Minnesota investigan fraudes colosales, conectados al estamento político. Ellos prefieren presentar a un gobierno asesinando civiles y multitudes protestando contra “la represión”, que ver a sus políticos corruptos presos.

De Minnesota sale la vieja técnica del golpe de Estado. “Normalizaron” obstruir, enfrentar y atacar a la policía migratoria, las multitudes “demandan” incumplir las leyes.

Protestas callejeras, varios muertos aumentan la indignación popular, encendiendo más protestas; Ucrania en el 2014, ahora en Irán.

En Minneapolis, en 17 días, mataron a dos blancos, Renee Nicole Good el día 7 y Alex Pretti el 24 de enero. En mayo del 2020, mataron a un negro, George Floyd, desatando “protestas y saqueos espontáneos” a nivel nacional. Ahí salió perdiendo Trump, Biden ganó las elecciones cinco meses después.

En la depravada devaluación humana del racismo, una poeta blanca, lesbiana, y madre (Good) y un enfermero blanco (Pretti) valen mucho más que un expresidiario negro (Floyd).

Antes de las elecciones de noviembre, puede ocurrir algo impactante, en Minnesota acumulan presión, planean una gran explosión.