Miles asisten a clausura Summer Streets en El Bronx

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Con la asistencia de más de 3,000 personas al evento artístico musical realizado en una tarima ubicada en plena avenida Grand Concourse con Kingbridge, en El Bronx, concluyó este sábado Summer Streets, el evento callejero más grande que organiza la alcaldía de esta ciudad.

Fueron cinco sábados de este verano con una cifra récord de 35 kilómetros de calles libres de vehículos, en horario de 7:00 am a 3:00 pm, para que peatones, ciclistas y corredores disfrutaran ya sea caminando, corriendo, trotando o en bicicletas, de un recorrido por los cinco condados con juegos, deporte, muestras artísticas-culturales y actividades para toda la familia a lo largo de la ruta y en las áreas de descanso.

En Manhattan, por tres sábados consecutivos la ruta discurrió desde el Puente de Brooklyn hasta el Alto Manhattan, con recorrido de ciclistas y peatones por la avenida Park y Broadway hasta la calle Dyckman.

“Es un gran honor para mí estar llegando al último sábado de los cinco que hicimos. Lo grandioso de este año es que a diferencia de 8 millas y solo tres sábados, que se hacían cuando el alcalde Bloomberg, ahora hacemos cinco, tres seguidos en Manhattan, con recorridos desde Brooklyn Bridge hasta Dyckman, donde además hubo encuentros educativos y culturales”, dijo el comisionado.

El funcionario municipal inició un recorrido en bicicleta que inició en Brooklyn, donde las actividades se aperturaron a las 7:00 am con una caminata con la participación de más de 800 corredores, en una ruta de 5 kilómetros que inició en la avenida Schenectady con Eastern Parkway hasta el Grand Army plaza y viceversa.

“Bajo el alcalde Eric Adams, además de celebrar la calle abierta de verano más grande que se hace en Estados Unidos, 400 cuadras, celebrando los 400 años de NYC, 22 millas y 3 millones de dólares para asegurar que todos los grupos que participan tengan un apoyo para cubrir ciertos gastos; es un honor para mí traerlo hasta Grand Concourse”, precisó Rodríguez.

“Asimismo, se están invirtiendo más de 100 millones de dólares para también convertirla como Queens Bulevar que era conocida como el bulevar de la muerte y hoy ya no hay una persona muriendo por ser chocado por un vehículo”, agregó.

Agradeciendo al alcalde Adams por haberlo nombrado en el cargo, convirtiéndolo en el primer latino, y por ende dominicano, en ser designado al frente de esa agencia, Rodríguez hizo un balance de lo que ha sido su gestión en el DOT-NYC donde este año se ha logrado el nivel más bajo en muerte de personas por ser chocadas, con el mes de julio registrando ni un fallecimiento.