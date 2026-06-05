MICM reúne a embajadores para explicar oportunidades de inversión en RD

Santo Domingo. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, sostuvo un encuentro con representantes del cuerpo diplomático y de organismos internacionales acreditados en la República Dominicana, con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación, confianza y alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico, la integración regional y la generación de oportunidades de alto impacto y largo plazo.

Durante la actividad, el ministro destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la comunidad internacional para ampliar las oportunidades de comercio, inversión e innovación mediante la cooperación y el intercambio de experiencias.

“Este encuentro busca abrir nuevas conversaciones, identificar oportunidades comunes y construir iniciativas de valor compartido”, expresó Sanz Lovatón.

Asimismo, resaltó que estas acciones forman parte de la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la inserción internacional de la República Dominicana y promover un entorno favorable para el comercio, la inversión y el desarrollo productivo.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, señaló que el fortalecimiento de las relaciones comerciales forma parte de la política económica impulsada por la actual gestión de gobierno y responde a una estrategia orientada a promover el crecimiento mutuo a partir de intereses compartidos.

Asimismo, reafirmó la disposición del Gobierno dominicano, a través del MICM, de atender cualquier inquietud o iniciativa de los representantes diplomáticos acreditados en el país, con el propósito de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y comercio.

Durante su intervención, el titular del MICM destacó que la República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión y el comercio en la región, gracias a su estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, conectividad y ubicación estratégica.

En ese sentido, resaltó los principales indicadores económicos y logísticos que evidencian el dinamismo de la economía dominicana. Indicó que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$5,032.8 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 11.3 %, consolidando al país entre los principales destinos de inversión del Caribe y Centroamérica.

Asimismo, destacó que las exportaciones totalizaron US$14,645 millones en 2025 y que, entre enero y abril de 2026, alcanzaron los US$5,062.66 millones, para un crecimiento de 19 %. Agregó que las zonas francas continúan siendo uno de los principales motores económicos del país, con más de 850 empresas en operación, cerca de 200 mil empleos directos y exportaciones superiores a los US$8,600 millones.

De igual manera, señaló que la República Dominicana cuenta con una de las plataformas logísticas más robustas del Caribe, integrada por ocho aeropuertos internacionales, 16 puertos y una amplia conectividad que permite acceso a más de 400 destinos y a un mercado de más de 900 millones de consumidores en 49 países.

El encuentro reunió a los siguientes embajadores: Estados Unidos, Leah Francis Campos; Qatar, Yaser Awad Farhan Al-Abdulla; Panamá, Yira Elena Ramonet García; Reino Unido, Carol Ann van der Walt; India, Kishan Dan Dewal; Corea, Baejin Lim; Chile, Iván Favereau Urquiza; Perú, Gustavo Lembcke Hoyle; Unión Europea, Raúl Fuentes Milani; Costa Rica, Edwin Arias Chinchilla; Federación de Rusia, Alexey Victorovich Seredin; Canadá, Jacqueline De Lima; Colombia, Darío Villamizar Herrera; Italia, Sergio Maffettone, entre otros representantes de las demás embajadas acreditadas en el país.

Asimismo, participación representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre ellos Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Carolin Rendón, representante residente del Banco Mundial; Nathalie Alvarado Vega, representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Sakaguchi Kota, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA); y Pavel Isa, director por la República Dominicana ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sanz Lovatón concluyó destacando que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la República Dominicana apuesta por la apertura, la integración y la cooperación internacional como pilares fundamentales para promover el desarrollo sostenible y la estabilidad regional.

La actividad reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad internacional, promoviendo un entorno propicio para la inversión, el comercio y la cooperación como motores del desarrollo sostenible del país.

En el encuentro también participaron legisladores y funcionarios de distintas entidades vinculadas al comercio y la promoción de inversiones.