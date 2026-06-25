México firma una histórica fase de grupos perfecta y avanza como líder en el Mundial 2026

Bartolo García

La selección de México hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-0 a Chequia y completar, por primera vez, una fase de grupos perfecta. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su grupo con nueve puntos, convirtiéndose además en la primera selección de Concacaf en lograr esa marca en un Mundial.

Después del empate en su debut, el equipo mexicano mostró un sólido crecimiento durante la primera fase del torneo. Su victoria sobre el conjunto checo confirmó el buen momento del Tri, que se caracterizó por un juego práctico, ordenado y efectivo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro también tuvo un significado especial para Guillermo Ochoa, quien disputó minutos en su sexto Mundial, siendo homenajeado por la afición presente en el Estadio Azteca. La emotiva ovación al experimentado guardameta estuvo acompañada de lágrimas, en lo que podría representar una de sus últimas apariciones con la selección nacional.

El Tri doblegó a Chequia en la cancha del estadio CDMX y con ello logró la marca perfecta; es la primera selección de Concacaf que cumple con los nueve puntos. Pedro Nunes

Durante el compromiso, Javier Aguirre realizó varias modificaciones en su alineación para dar oportunidad a nuevos jugadores como Mateo Chávez y Guillermo Martínez, mientras mantuvo la confianza en el portero Raúl Rangel como titular. México controló gran parte del partido y aprovechó su velocidad para marcar diferencias frente a un rival que apostó por el juego físico.

La selección checa intentó complicar al combinado azteca con intensidad y presión constante, pero no logró contener el poder ofensivo mexicano ni generar suficientes oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro. La defensa del Tri respondió con solidez y mantuvo su portería sin recibir goles por segundo partido consecutivo.

Con este resultado, México afrontará los octavos de final con la confianza de haber firmado la mejor fase de grupos de su historia. El equipo llega invicto, con pleno de victorias y consolidado como uno de los conjuntos que mejor rendimiento mostró en la primera etapa del Mundial 2026.