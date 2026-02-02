Mensajes contra la policía migratoria de EE. UU. resonaron en los Grammys

Varias de las figuras más influyentes de la música alzaron la voz este domingo contra las redadas migratorias que han estremecido a Estados Unidos, aprovechando su presencia en la gala de los premios Grammy celebrada en Los Ángeles.

Durante la ceremonia, fue evidente el descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo del gobierno del presidente Donald Trump, cuyos agentes han sido señalados por realizar operativos con hombres armados y encapuchados en distintas ciudades del país.

La tensión social aumentó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales el mes pasado, un hecho que intensificó el rechazo de comunidades que denuncian detenciones indiscriminadas basadas en el idioma o el color de piel.

Uno de los momentos más contundentes de la noche lo protagonizó el artista puertorriqueño Bad Bunny, al recibir uno de los primeros premios importantes de la velada.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir: fuera ICE”, expresó el cantante de 31 años, provocando una ovación entre los asistentes.

El intérprete, quien además será el encargado del espectáculo de medio tiempo de la próxima final de la liga de fútbol americano, continuó su mensaje tras recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana: “No somos animales, no somos salvajes ni extraterrestres. Somos seres humanos y somos estadounidenses”.

Bad Bunny no estuvo solo en sus críticas. En la alfombra roja, entre atuendos de casas de moda como Valentino, Chanel y Saint Laurent, varios artistas lucieron pines con el mensaje “Fuera ICE”.

Entre quienes adoptaron esta consigna se encontraban Justin y Hailey Bieber, la legendaria Joni Mitchell, el cantante Jordan Tyson y la actriz y vocalista Helen J. Shen.

A lo largo de la noche, distintas figuras compartieron reflexiones y denuncias sobre la situación migratoria en el país.

Gloria Estefan



Tras ganar el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical, la cantante cubanoestadounidense confesó sentirse alarmada.



“Estoy muy asustada y preocupada”, dijo a la AFP. “No se trata de criminales; son personas con familias, con décadas aportando a este país. Hay niños pequeños encerrados en centros de detención. Esto es inhumano”.



Estefan agregó que no reconoce al país que la acogió cuando emigró de Cuba siendo apenas una bebé en 1960.

Olivia Dean



La ganadora del Grammy a Mejor Artista Revelación destacó su herencia familiar.



“Estoy aquí como nieta de una inmigrante”, afirmó. “Soy resultado del valor de quienes se atreven, y esa gente merece ser reconocida. Sin los demás, no somos nada”.

Shaboozey



El artista emergente del country, galardonado por Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo, recordó el rol histórico de los migrantes.



“Este país fue construido por inmigrantes”, señaló. “Este premio es para ellos, para quienes llegaron buscando oportunidades y aportaron su cultura, su música y sus historias. Gracias por darle color a Estados Unidos”.

Billie Eilish



La cantante, ganadora de Canción del Año por Wildflower, utilizó su espacio para enviar un mensaje contundente.



“Nadie es ilegal en una tierra robada”, afirmó, visiblemente conmovida.



Aunque reconoció sentirse confundida ante la situación actual, destacó la importancia de seguir hablando, protestando y usando la voz colectiva como herramienta de cambio.

Gonzalo Rubalcaba



El pianista cubano, ganador del Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino, pidió respeto y solidaridad.

“Quiero pedir amor y apoyo para todos los latinos y extranjeros que vienen a este país a trabajar con dignidad”, expresó.

SZA



La cantante de R&B, quien compartió el premio a Álbum del Año con Kendrick Lamar, calificó el contexto como perturbador.



“Es distópico estar celebrando vestidos de gala mientras hay personas siendo secuestradas o asesinadas en la calle”, señaló.



Aunque admitió sentir rabia y desesperanza, insistió en no caer en la resignación: “Cuando se pierde la moral, el cambio deja de ser posible”.