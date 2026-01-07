Méndez califica de acto imperial, arrogante y grosero el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa

NEYBA: El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo y exdiputado Rafael Méndezcalificó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama Cilia Flores como un acto imperial inaceptable, arrogante y grosero, contrario al derecho internacional, al tiempo que consideró que constituye una grave violación de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Méndez afirmó que se trata de un hecho ampliamente repudiado a escala global por gobiernos, instituciones representativas del sistema internacional y movimientos sociales, que han expresado en las calles su rechazo y han exigido la libertad inmediata del mandatario venezolano y de su esposa. “Ese acto abominable dispuesto por el presidente Donald Trump desconoce los principios básicos de la convivencia entre los Estados y rompe con las normas que rigen el orden internacional”, apuntó.

El dirigente político advirtió que este tipo de acciones amenazan normas esenciales del sistema multilateral, construido para impedir que la ley del más fuerte sustituya al derecho, y que cuando se toleran estas prácticas se debilita la institucionalidad internacional y se pone en riesgo el equilibrio necesario para la paz y la seguridad mundial.

“La comunidad internacional debe reafirmar su compromiso con el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional como únicos caminos para la solución pacífica de los conflictos. La historia ha demostrado que la imposición y la arrogancia imperial solo generan más confrontación; el respeto mutuo y el diálogo siguen siendo indispensables”, concluyó Méndez.