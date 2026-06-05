Meliza Ruby Abreu transforma sus raíces dominicanas en arte contemporáneo desde Estados Unidos

South Florida, USA. — La artista dominicana-americana Meliza Ruby Abreu ha comenzado a posicionarse como una de las voces emergentes del arte visual latino en el sur de la Florida, llevando a través de sus creaciones una propuesta profundamente conectada con la identidad, las emociones y las raíces culturales dominicanas.

Conocida artísticamente como By Melrub, Meliza ha construido un estilo auténtico que mezcla ilustración, diseño y narrativa visual contemporánea, logrando conectar con personas que encuentran en el arte una forma de expresión emocional y personal.

Nacida en Estados Unidos y criada en Santiago de los Caballeros, la artista ha convertido su historia de vida entre dos culturas en una fuente constante de inspiración. Sus raíces familiares provenientes de Puerto Plata, específicamente de comunidades como El Cupey y Montellano, han influido de manera significativa en la sensibilidad cultural que hoy transmite en cada una de sus obras.

A lo largo de los años, By Melrub ha desarrollado un lenguaje visual propio, caracterizado por piezas minimalistas y simbólicas que reflejan introspección, feminidad y evolución emocional. Su trabajo ha llamado la atención dentro de espacios culturales y encuentros creativos en ciudades como Miami y West Palm Beach, donde ha logrado integrarse a la nueva generación de artistas latinos independientes.

Más allá del arte, Meliza también ha dedicado gran parte de su vida a preservar y transmitir la cultura dominicana dentro de su hogar, utilizando la creatividad como una herramienta de conexión familiar y crecimiento emocional. Para ella, el arte no representa únicamente estética, sino también memoria, identidad y propósito.

“Cada obra nace desde una emoción real. Mi intención es que las personas puedan sentirse identificadas, incluso en el silencio de una imagen”, expresó la artista.

Actualmente, By Melrub continúa desarrollando nuevos proyectos creativos y experiencias visuales enfocadas en seguir expandiendo su propuesta artística dentro de la escena cultural contemporánea de Estados Unidos, llevando siempre consigo la esencia de sus raíces dominicanas.