Manuel Estrella advierte sobre desafíos de infraestructura durante apertura de EXPO CONSTRUCCIÓN RD 2026

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Con la participación de más de 60 empresas vinculadas al sector construcción, fue inaugurada EXPO CONSTRUCCIÓN RD 2026 (EXCO RD), una plataforma creada por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) para impulsar la innovación, los negocios y el fortalecimiento de una de las industrias más dinámicas de la economía dominicana.

Durante el acto inaugural, celebrado en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el presidente de APROCOVICI, Sandy J. Rodríguez Gutiérrez, resaltó que la feria reúne a desarrolladores, constructores, inversionistas, instituciones financieras, proveedores y profesionales comprometidos con la transformación y el crecimiento sostenible del país.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia magistral del ingeniero Manuel Estrella, fundador de Grupo Estrella, quien presentó la ponencia “El Cibao como motor de desarrollo: 40 años construyendo”. Durante su intervención, señaló que Santiago enfrenta importantes retos relacionados con el abastecimiento de agua potable, la movilidad urbana, la construcción de nuevos puentes y el fortalecimiento del sistema energético.

“El mayor desafío que tenemos es el problema del agua. También debemos prepararnos mejor como desarrolladores, aprender a gestionar riesgos, innovar y trabajar juntos para construir una ciudad más moderna, competitiva y sostenible”, expresó Estrella al abordar los desafíos que enfrenta la Ciudad Corazón en su proceso de crecimiento.

El empresario sostuvo que el desarrollo alcanzado por Santiago ha sido posible gracias a la articulación entre el sector privado, las instituciones de desarrollo y las políticas públicas, aunque advirtió que el futuro de la ciudad dependerá de una planificación estratégica que permita superar las brechas de infraestructura y promover un crecimiento urbano ordenado.

Por su parte, Sandy Rodríguez destacó el papel estratégico de Santiago dentro de la economía nacional, señalando que la ciudad posee una tasa de ocupación laboral de 63.3 %, alberga más de 431 empresas exportadoras y concentra alrededor del 40 % del ecosistema inmobiliario y constructivo del país. Además, recordó que el sector construcción aporta más de US$16,400 millones al Producto Interno Bruto, con potencial de alcanzar los US$23,800 millones para el año 2036.

EXPO CONSTRUCCIÓN RD 2026 se desarrollará durante tres días con una agenda que incluye conferencias, paneles especializados, demostraciones en vivo, espacios de networking y exhibiciones tecnológicas. Los organizadores afirmaron que el evento busca consolidarse como el principal punto de encuentro de la industria, promoviendo la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de la construcción en República Dominicana.