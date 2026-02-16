Banco Popular
Mantequilla de maní consumida altamente por dominicanos es retirada del mercado NY por FDA

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) retira del mercado miles de cajas de mantequilla de maní, vendida en Nueva York, Nueva Jersey, y otros Estados.

El artículo se expende en supermercados, bodegas y se sirve en restarantes, ubicados en los cinco condados; es consumido altamente por dominicanos, entre otras etnias.

El retiro del mercado se debe a la presencia de material extraño, pedazos de plástico azul, según la agencia federal.

Los productos afectados fueron enviados a 40 estados e incluyen: Mantequilla de maní cremosa (0.75 oz) distribuida por US Foods; de 0.5 oz. distribuida por DYMA Brands, Inc.; sabor a mantequilla de maní fresca (0,75 oz) distribuido por DYMA Brands, Inc.; mantequilla de maní cremosa con receta de la casa (0.75 oz) distribuida por Sysco Corporation.

Asimismo, mantequilla de maní suave Katy’s Kitchen (0.75 oz), comercializada por Independent Marketing Alliance; de maní cremosa (0.75 oz) distribuida exclusivamente por Gordon Food Service; de (1,12 oz) distribuida por DYMA Brands, Inc.

La FDA ha emitido un retiro de Clase II, lo que significa que la exposición a los productos podría causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

Los estadounidenses cada día confian más en los alimentos que consume y medicamentos que toma, gracias a la FDA, con más de 18,000 empleados que trabajan en los 50 estados y a nivel internacional para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos humanos, veterinarios, productos biológicos y dispositivos médicos.

