Mamdani dedica su triunfo como alcalde NYC a Trump; seis dominicanos son reelectos en sus posiciones

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Con el 90.51 % de los votos computados a las 12:05 am de este miércoles el socialista demócrata, Zohran Mamdani, de 34 años, se impuso con 1,035,646 (50.4%) votos a sus otros cuatro contrincantes en la carrera hacia la alcaldía de esta ciudad, la mayor urbe en Estados Unidos.

El independiente y exgobernador de este estado, Andrew Cuomo obtuvo 854,783 (41.6%); el candidato republicano, Curtis Sliwa la cantidad de 146,127 (7.1%); la del Partido Conservador, Irene Estrada con 2,642 (0.1%); y el independiente José Hernández con la suma de 1,252 (0.1%)

Mamdani le dedicó su triunfo al presidente Donald Trump. Al filo de la medianoche celebró su victoria con un encendido discurso en el que le apuntó directamente al mandatario: «Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros».

«Así que, Donald Trump, ya que sé que me está viendo, tengo cuatro palabras para ti: ¡Sube el volumen!, dijo Mamdani, mientras sus partidarios festejaban.

«NYC seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, afirmó Mamdani, desafiante. Trump amenazó con retener los fondos federales y tomar el control de la ciudad si ganaba las elecciones.

El elegido será el primer alcalde musulmán de NYC. Es probable que tenga repercusiones mucho más allá de la Metrópoli, elevando tanto el perfil como su plataforma, incluidas sus propuestas para congelar el alquiler para los neoyorquinos que viven en apartamentos de renta estabilizada, hacer que los autobuses públicos sean gratuitos y proporcionar cuidado infantil universal aumentando los impuestos a los ricos.

La victoria culmina un ascenso meteórico para un asambleísta estatal con tres mandatos que lanzó su candidatura a la alcaldía hace un año en la oscuridad, prometiendo hacer que una de las ciudades más caras del país fuera asequible para su clase trabajadora.

Se recuerda, NYC sólo ha tenido un alcalde de origen hispano y hace mucho tiempo: John Purroy Mitchel, nacido en El Bronx y de origen venezolano. Fue alcalde interino en 1910 y luego electo en 1914-1917, durante la 1ra. guerra mundial.

Candidatos dominicanos: Los seis quisqueyanos que buscaban ser reelectos en sus posiciones lograron sus objetivos: Christopher Marte por el Distrito 1, que abarca la zona más baja de Manhattan, incluyendo Chinatown, Lower East Side, SoHo, NoHo, Tribeca, Financial District y Battery Park City. Obtuvo 32,162 (72.0%) de los votos computados.

Carmen de la Rosa (D-10) cubre los vecindarios de Inwood y gran parte de Washington Heights, en al Alto Manhattan. Consiguió 33,895 (87.1%).

Asimismo, Oswald Feliz (D-15) cubre los sectores de Fordham, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest y Allerton. Consiguió 13,939 (85.8%).

Mientras, Antonio Reynoso seguirá como presidente del condado de Brooklyn. Adquirió 491,606 (82.7%).

También, Shaun Abreu (D-7) cubre los barrios de Manhattanville, Hamilton Heights, Morningside Heights, parte de Washington Heights y del Upper West Side. Conquistó 42,614 (86.4%).

Además, Pierina Sánchez (D-14) cubre los vecindarios de Morris Heights, University Heights, Mount Eden y Highbridge. y Feliz cubre Fordham, Bedford Park, Mount Hope, Bathgate, Belmont y University Heights.

Otros que fueron electos: Mark Levene (D) como Contralor; Jumaane Williiams (D) como Defensor del Pueblo; Alvin Bragg (D) Fiscal de Manhattan; Vanessa Gibson (D), presidenta de El Bronx; Brad Hoylman (D) presidente de Manhattan; Donoban Richards (D), presidente de Queens; y Vito Fossella (R), presidente de Staten Island.