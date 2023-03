Maestra provoca polémica por ofrecer contenido íntimo en OnlyFans: Videos

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La docente de nombre Etzane, ganó gran popularidad luego de darse a conocer por sus videos a TikTtok

OnlyFans es uno de los espacios más usados para ofrecer contenido exclusivo. Pese a no ser obligatorio la venta de imágenes y videos íntimos, la mayoría de creadores de contenido ofrecen este material a todos sus suscriptores, quienes realizan un pago mensual para poder acceder a todo lo que realiza las modelos.

Después de popularizarse el portal, muchas personas optaron por crear una cuenta y ganar más dinero de lo que recibían en sus empleos. Etzane es una profesora que comenzó a ganar gran popularidad por compartir clips en TikTok, la aplicación más descargada en todo el mundo.

Maestra de preescolar Etzane | INSTAGRAM @:_Etzane

La joven, de solo 25 años de edad, muestra los distintos datos curiosos que vive por ser docente, mas en las últimas horas se dio a conocer el perfil de OnlyFans que tiene en el que ofrece material íntimo. Con un pago mensual de 14 dólares, unos 264 pesos mexicanos, cualquier persona puede acceder a sus más de 150 fotos y 58 videos en los que muestra un lado distinto a lo que enseña en las aulas.

Las críticas no se hicieron esperar, mas Etzane explicó por qué tomó la decisión y no espera que alguien pueda comprender lo que vivió, mas no se lo desea a nadie: “Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans, pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.