Mike Brosseau pegó un jonrón contra el cubano Aroldis Chapman con un out en la octava entrada y los Rays de Tampa Bay vencieron el viernes 2-1 a los Yankees de Nueva York para llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 12 temporadas.

On the 10th pitch of the at-bat … @mikebrosseau10 delivers! 😱 pic.twitter.com/STyQuOuKj0



El primer jonrón de postemporada de su carrera para el utility de 26 años se produjo después de un turno al bate de 10 lanzamientos contra el cerrador estrella de los Yankees, quien entró al juego en la séptima entrada. Brosseau condujo una bola rápida de 100 mph hacia los asientos del jardín izquierdo en Petco Park para solo el tercer hit de los Rays.

Los Rays ganaron la Serie Divisional de la Liga Americana 3-2 y se quedarán en San Diego para enfrentar a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a partir del domingo por la noche. Los Rays están en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2008, cuando derrotaron a los Red Sox de Boston en siete juegos. Perdieron ante los Phillies de Filadelfia en la Serie Mundial.



Brosseau y Chapman tienen historia en esta temporada: Chapman lanzó una bola rápida de 101 mph cerca de la cabeza de Brosseau el 1 de septiembre en la novena entrada de la victoria de los Rays por 5-3. Es probable que Chapman no tuviera nada contra Brosseau personalmente, pero el lanzamiento fue una aparente escalada de una disputa entre los rivales del Este de la Liga Americana, y provocó la infame declaración del gerente de Tampa Bay, Kevin Cash, de que tiene “un maldito establo lleno de muchachos que lanzan 98 millas al hora.”

Después de que Brosseau no fue reclutado, los Rays lo firmaron en junio de 2016 por $1,000.

Austin Meadows también conectó un cuadrangular para los Rays, batazo frente al as Gerrit Cole en la quinta. Aaron Judge trató de atraparlo con un salto, pero su cabeza chocó contra un colchón sobresaliente en la pared. Judge le dio la ventaja temprano a los Yankees con un bambinazo solitario en la cuarta.

Aaron Judge hit his head on the outfield wall. Here it is with Curb Your Enthusiasm music. 😂😂😂 pic.twitter.com/F3WqJJqGlQ

— Michael Schwab (@michaelschwab13) October 10, 2020