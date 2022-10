Así reaccionan en internet a “Monotonía”, la nueva canción de Shakira

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Esta no es la primera vez que Shakira canta por un corazón roto, pero podríamos decir que el lanzamiento de su nueva canción “Monotonía” hará temblar al Camp Nou.

Y como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, considerando que este muy esperando sencillo llega cinco meses después de la mediática ruptura entre la cantante colombiana y el futbolista español Gerard Piqué.

“Monotonía”, canción que la colombiana grabó en conjunto con el artista urbano puertorriqueño Ozuna, ya acumula más de 70.000 reproducciones en YouTube en las primeras horas de su estreno.

“Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. @ozuna”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Otros hacen alusión al momento que está viviendo la cantante colombiana, que en una entrevista con la revista ELLE dijo que era “la etapa más oscura de mi vida”.

“Para ser sinceros, Shakira nunca ha sido tímida con las metáforas en sus letras y el video de ‘Monotonía’ está lejos de ser una figura literaria; es directo. Shakira está rota, tiene un hueco que le a traviesa el pecho y no quiere disimularlo”, escribió el usuario @silapreto en Twitter acompañado de algunas capturas de pantalla del video en el que se le ve a la colombiana con lágrimas en los ojos.

Además, Shakira estaría confirmando lo que ya dijo la entrevista con ELLE en la que aseguró que ella sacrificó su carrera por apoyar a la de su expareja. En “Monotonía” canta: “Tú, distante con tu actitud / Y eso me llenaba de inquietud / Tú no dabas ni la mitad / Pero sí sé que di más que tú / Estaba corriendo por alguien / Que por mí ni estaba caminando”.

Desde el pasado 6 de octubre, cuando se anunció el estreno del nuevo sencillo, Shakira había estado publicando en su cuenta de Instagram (donde le siguen más de 76 millones de personas) fragmentos del video y la canción acompañados de un corazón atravesado por una espada y una letra de despecho y desamor.

“No fue culpa tuya / Ni tampoco mía / Yo sabía que esto pasaría”, dice el tema.

Desde entonces, los seguidores adivinaban que la canción se refiere o al menos pueda relacionarse con la ruptura con Piqué.

Desde su primer álbum “Pies descalzos”, Shakira ha lanzado varios temas que se convirtieron en himnos de los amores pasados, el desamor y la “tusa”. En esta categoría está la imprescindible “Antología”, que compuso cuando tenía apenas 17 años tras enamorarse a los 15, según el relato de la propia artista. También hay hits del disco “Dónde están los ladrones”, como “Moscas en la casa” y “Si te vas”.

En el listado también se destaca “No”, su colaboración con el fallecido Gustavo Cerati, y la reciente “Te felicito”, que muchos también han interpretado como una alusión a su relación con el futbolista español, a quien conoció en 2010 antes del Mundial de Sudáfrica, en el que ella interpretó la canción oficial “Waka Waka”.

“Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron pero no hice caso/ Me di cuenta que lo tuyo es falso/ Fue la gota que rebasó el vaso”, dice el tema que hizo en conjunto con Rauw Alejandro, que fue nominado a los Grammy de este año.