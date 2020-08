Desde su aparición en DC Comics en 1989, el personaje de Lucifer mostró una nueva y elegante cara del Diablo. El protagonista del cómic es un ángel caído que expulsa los demonios del infierno y baja a la Tierra. Esta personificación causó polémica y cuando la historia fue adaptada para llevarla a la pantalla de Fox como una serie, no fueron pocos los que alzaron la voz para pedir su cancelación.

En mayo de 2015 se anunció el lanzamiento de la saga protagonizada por Tom Ellis con fecha de estreno en enero de 2016. La nueva serie no pasó desapercibida para la American Family Association y el One Million Moms, dos asociaciones cristianas que sostuvieron que el programa “glorifica a Satanás como una persona cariñosa y agradable en carne humana”.

Los denunciantes levantaron un petitorio en Internet y juntaron 134,331 firmas para evitar que Lucifer vea la luz. El que salió al cruce de las acusaciones fue Neil Gaiman, creador de la historieta: “Parece que fue ayer, pero fue en 1991 que las anunciaron que estaban boicoteando a The Sandman porque contenía personajes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Me pregunto si notaron que no funcionó la última vez, tampoco”.

La showrunner de la serie, Ildy Modrovich, se expresó recientemente sobre el tema en Collider y aclaró que “es un programa sobre la redención, pero si el Diablo puede ser redimido y puede ser perdonado entonces cualquiera puede y esa es la idea detrás de muchas religiones, incluido el cristianismo“.

Además, tomó el caso de un país muy religioso como Brasil para explicar que la comunidad cristiana entendió a Lucifer. “Por eso creo que somos bastante populares en lugares que se sabe que son más religiosos, como Brasil, por ejemplo. La comunidad religiosa nos ha acogido en Brasil, una gran parte, porque no estamos tratando de glorificar el mal. Estamos tratando de decir que la gente sí, que hay más canas en el mundo“, concluyó.