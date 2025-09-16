Los Delfines del Naco gana el Campeonato Asonadina 2025

SANTO DOMINGO.- Los nadadores del equipo Delfines del Naco se llevaron los máximos honores del Campeonato de Natación del Distrito Nacional 2025, organizado por la Asociación de Natación del Distrito Nacional (Asonadina), evento donde tomaron parte más de 500 atletas y 20 equipos.

El evento, que fue realizado el fin de semana pasado en el Complejo de Piscina de Santiago, con el aval de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda), participaron atletas de cinco asociaciones: Distrito, Santiago, La Vega, La Altagracia y Santo Domingo.

Premiación por equipos

Los campeones del torneo, Delfines del Naco con puntuación de 4,053. 50, se coronaron en el torneo; Marlins de Arroyo Hondo con 3,119 llegó segundo, mientras que el tercer peldaño fue para Club Acuático Titanes de Santo Domingo, compilando 1,475. Las Pirañas de Amaprosan y Barracudas quedaron en cuarto y quinto, de 20 equipos de la tabla.

La justa tuvo jueces de la Federación Internacional, además de cronómetro electrónico.

El mismo tuvo el patrocinio del Ministerio de Deportes, la Fedda y el Comité Olímpico. Asonadina agradeció el respaldo de Lulu Pet, Habichuelas Giselle, JC PIM, entre otros.

Ganadores individuales

Amanda Azcona, de las Pirañas de Amaprosan consiguió 501 puntos, para ser la mejor de la U12. Mientras que en la misma categoría, pero en masculino Emir Brea, de los Marlins de Arroyo Hondo, quedó primero con 512 puntos.

Lianna Miguelina Jiménez, de Team Sin Fallos se quedó con el primer lugar puntuando 582, en la U13 o más. Por su parte, Denzel González, de Team Sin Fallos, ganó esa misma categoría, pero en masculino, con 733, además de ser el de mayor puntuación del evento.