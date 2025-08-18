Publicidad
Mundo

Llamadas telefónicas gratis en cárceles estatales NY; cientos dominicanos guardan prisión

El JacagueroPor 2 Mins Read
presos carceles estatales NY

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- A partir del 1 de este mes, las llamadas telefónicas son gratis en las 42 prisiones estatales de NY, las cuales albergan más de 33 mil presos, entre ellos miles de dominicanos.

Esta iniciativa busca hacer más accesibles las comunicaciones entre los presidiarios con sus familiares y amigos, que anteriormente enfrentaban dificultades para mantener esos contactos, debido a los costos de las llamadas, según The Legal Aid Society.

El minuto tenía un costo de $2.4 dólares (equivalente a 148 pesos dominicanos).

Las llamadas telefónicas son cruciales para mantener los lazos familiares y el apoyo emocional durante el encarcelamiento.

La posibilidad de comunicarse gratuitamente facilita el proceso de reinserción social una vez cumplida la condena, según Daniel F. Martuscello III, Comisionado del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de NY.

Aunque las llamadas son gratuitas, pueden estar sujetas a restricciones y monitoreo por parte de los directores penitenciarios, informan las autoridades.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la política penitenciaria de NY, priorizando la conexión de los reclusos con sus familias y comunidades, señala Martuscello III.

Nueva York se ha unido a otros estados como California, Colorado, Connecticut, Massachusetts y Minnesota en eliminar los costos de las llamadas telefónicas desde las prisiones estatales.

Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

