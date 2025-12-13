Lista de corruptos

Por JUAN T H

El conejo le llama orejú al burro, las palomas les tiran a las escopetas, el malo acusa el bueno de malo, el ladrón le reclama valores éticos al honesto, el corrupto acusa de corrupto a los demás, “sé que fuiste tú, dice el culpable”, asegura Joaquín Sabina.

El Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), rompió el “corruptrometro” estableciendo un récord Guinness mundial, convirtiendo en millonarios a sus dirigentes que antes de llegar al poder no tenían ni con qué pagar el almuerzo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde estudiaron con folletos del Economato y libros prestados, que no sabían lo que era una cuenta corriente, compartían una colilla de cigarrillo entre cuatro, se transportaban en “carro del concho” o en guaguas de las rutas A y B. Vivian en barrios marginados, no sabían de Whisky 21 años, Vodka, Tequila, vino fino, champagne, solo tomaban “lava gallo”, ron barato.

Para los dirigentes del PLD y funcionarios gubernamentales, estrenados en el poder, determinados restaurantes se hicieron famosos. Las cuentas de los comensales oficialistas eran de hasta 300 mil pesos. ¿Lo olvidaron?

esos señores que reclaman transparencia y justicia en contra de los funcionarios corruptos no resisten una auditoria visual. No pueden justificar sus inmensas fortunas. Los hijos estudiaron en las mejores universidades del país y del extranjero, con cargos diplomáticos, Tras 20 años en el gobierno, tienen cuentas millonarias bancarias en pesos y en dólares. Nuevas esposas y amantes (chapeadoras), dominicanas, venezolanas y colombianas.

Durante los 20 años del PLD la corrupción le costó a este país, todos los años más de 200 mil millones pesos, con lo cual pudieron construirse muchas escuelas, hospitales, puentes y carreteras modernas.

Es un descaro, una falta de respeto y un cinismo pedirle a doña Milagros Ortiz Bosch una lista de los funcionarios corruptos del gobierno del PRM y Luis Abinader.

Lo primero es que doña Milagros no es Policía, fiscal, ni juez. Ella no puede saber, a ciencia cierta, quien es y quien no es corrupto. Esa tarea le corresponde al Sistema de Justicia, del cual no forma parte.

Doña Milagros es directora general de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, una mujer de cuya idoneidad nadie en este país puede dudar. Ella es una garantía de transparencia y honestidad. ¡No tengo dudas al respecto!

No es pues, a doña Milagros, que la oposición tiene que pedirle la lista de los corruptos del gobierno del PRM, es a la magistrada procuradora Yeni Berenice y al magistrado Camacho. Debo recordarles a los impolutos y honorables dirigentes de la “FUPU” y del PLD que esa lista es muy difícil de enviar, porque nadie ha sido condenado, porque ningún expediente ha adquirido el carácter de la cosa juzgada, y que todo ciudadano es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.

Ahora bien, como los expedientes de los acusados de corrupción durante los 20 años del PLD son ampliamente conocidos no sería mala idea que envíen su propia lista a los medios de comunicación y al Ministerio Público.

No es mala idea. Un intercambio de lista de corruptos. La del PRM y la del PLD y la “FUPU”, serían de lo más interesante. Un espectáculo que bien podía televisarse en el programa de mayor ranking del país. (El Show del Mediodía, Nuria, Alicia, Panorama, Color Visión, etc.)

De acuerdo con mi percepción Leonel Fernández y Danilo Medina (La “FUPU Y el PLD) ganarían mucho a poco, porque fueron ellos los que rompieron el “corruptrómetro” rompiendo el récord “Guinness” de todos los tiempos. (No en balde Leonel Fernández es el padre de la corrupción moderna”) ¡Funglode, cuerpo del delito! ¡La Sun Land, el robo del siglo! ¿El crespón negro de la Suprema Corte de Jorge Subero Isa? ¡Una ilegalidad legalizada por el propio Leonel Fernández! ¿El “Peaje Sombra”? ¡Una estafa al pueblo dominicano! ¿Odebrecht? ¡Soborno a periodistas, abogados, diputados, senadores, fiscales, jueces y ministros, incluso presidentes, sin que se hiciera justicia a pesar de las pruebas existentes! ¡Ah, no olvidemos los 30 millones de dólares de los escáneres de la JCE, tirados en un zafacón porque no sirvieron para nada, ni las sobrevaluaciones en un 30% de los túneles y elevados durante los tres mandatos de Leonel Fernández. (No hubo una obra durante los 20 años del PLD-Pupú, que no fueran sobrevaluadas en más de un 30%)

No fue casual que todos los miembros procuradores general de la república fueran miembros distinguidos y destacados del partido morado. Ninguno fue independiente, ni los fiscales adjuntos. El sistema de justicia fue secuestrado por el PLD y la Pupú para crear un bunker que los protegiera. Esa es la verdad, la pura verdad.

PD; No niego que en este gobierno haya corrupción, Si la hay, tal vez más de lo que supongo. El expediente de SeNasa lo desborda todo. Pero, contrario a lo que ocurría en los 20 años del PLD y la Fupú en el gobierno de Luís Abinader los funcionarios acusados de corrupción son enviados a la justicia, porque en este gobierno, contrario a los anteriores, “no hay vacas sagradas”, porque el presidente Abinader, tiene amigos, pero no cómplices.