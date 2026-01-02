Testigo del tiempo / J.C. Malone

La primera guerra contra las drogas en Estados Unidos comenzó el cinco de diciembre de 1933, cuando derogaron la ley Seca. Los policías que combatían el alcohol ilegal tenían problemas.

Ahí surgió Harry Anslinger, jefe del Buró de Alcohol y Narcóticos del FBI. Él sabía que sería desempleado al año siguiente; él inició su guerra contra la marihuana.

Las guerras unifican voluntades nacionales, y fortalecen el liderazgo de turno.

Los líderes de la Comunidad Europea nunca les dirán la verdad a sus pueblos: que se equivocaron al adoptar políticas erróneas; mejor es arrastrarlos a guerrear contra Rusia.

Los jefes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), necesitan guerra, para mantenerse empleados, relevantes y perengordar sus pensiones, para tener un “retiro digno”.

Atacaron la residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para provocarlo a atacar a Europa Occidental.

A un asistente de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lo sorprendieron robándose $100 millones de dólares. Dicen que el propio Zelensky deposita $50 millones de dólares mensuales en los Emiratos Árabes Unidos.

Washington y la Unión Europea, sin embargo, siguen enviándole dinero a Ucrania, ¿por qué? Zelensky lo explicó cuando dijo que la mitad del dinero que anuncian, nunca llega a Ucrania.

En Washington, Bruselas y Kiev, algunos amazan millones de dólares “defendiendo a Ucrania”, engordando sus cuentas bancarias.

El negocio de la guerra continuará, ganan la OTAN, los corruptos europeos, estadounidenses y ucranianos.

Los europeos enviarán tropas de la OTAN a Ucrania, cuando un soldado resulte herido, acusarán a Rusia de atacar a la alianza para ampliar el conflicto.

Todo el mundo sabe que los europeos perderán una guerra contra Rusia, pero esperan que Washington los defienda. ¿Se quedarán esperando?

Sería mejor y moriría menos gente si los políticos fuesen honestos y empáticos, pero carecen de ambas cualidades.

Sin pan ni circo, con iminentes estallidos internos, los líderes irresponsables siempre fabrican enemigos, declaran guerras y unifican naciones en torno a ellos, eso es “normal”.

La guerra, como un destino inmediato, luce absolutamente ineludible.