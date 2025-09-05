LG presenta el hogar inteligente impulsado por IA “LG AI Home” en IFA 2025 

SEÚL, — LG Electronics (LG) presenta en IFA 2025 su visión de un hogar inteligente impulsado por IA avanzada. El evento se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2025 en Berlín, Alemania.

Bajo el tema “LG AI Appliances Orchestra”, la compañía demostrará cómo sus soluciones inteligentes trabajan en armonía para enriquecer la vida cotidiana, brindando mayor comodidad, personalización y eficiencia energética.

En su stand, los visitantes podrán experimentar LG AI Home de primera mano, explorando cómo las tecnologías centrales de IA de LG brindan cuidado personalizado y comodidad a la vida diaria. Reflejando su creciente influencia en Europa, LG también contará con un espacio dedicado de consulta B2B, demostrando las ventajas únicas de sus últimos electrodomésticos e innovaciones en componentes clave.

Zonas que destacan la vida impulsada por IA

La Hero Zone recibe a los visitantes con la LG AI Appliances Orchestra, donde 21 electrodomésticos impulsados por IA están organizados como una sinfonía y son dirigidos por LG ThinQ ON, el avanzado hub de hogar inteligente de la compañía. Esta exhibición dramática simboliza la perfecta armonía y el control intuitivo que LG AI Home aporta a la vida moderna.

La Fit&Max Zone recrea ambientes de estilo europeo, mostrando cómo los electrodomésticos de LG —diseñados teniendo en cuenta las preferencias locales de diseño y funcionalidad— se integran de manera natural en los hogares cotidianos. En la AI Core Tech Zone, los visitantes pueden descubrir cómo los componentes clave de LG, como el motor AI DD™, han sido perfeccionados con inteligencia artificial para ofrecer un rendimiento más inteligente y potente. Finalmente, la AI Home Solution Zone ilustra situaciones reales donde LG AI conecta electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios de terceros para ahorrar tiempo, aumentar la comodidad y simplificar las tareas diarias.

Electrodomésticos con IA diseñados para los hogares europeos

LG presenta una amplia gama de nuevos electrodomésticos inteligentes diseñados para los estilos de vida europeos, desarrollados a partir de investigaciones exhaustivas sobre las necesidades y tendencias de los consumidores. Con un fuerte enfoque en la eficiencia energética, varios de estos productos logran un rendimiento líder en la industria.

Los refrigeradores inteligentes de la compañía combinan un compresor con inteligencia artificial y un aislamiento optimizado para maximizar la frescura y reducir la pérdida de energía. Diseñados específicamente para los hogares europeos, integran innovaciones como la bisagra Zero Clearance, que permite abrir las puertas por completo incluso cuando el refrigerador está alineado con la pared.

Además, las lavadoras y secadoras habilitadas con IA ofrecen un cuidado delicado para todo tipo de telas y una operación intuitiva mediante controles ampliados y pantallas LCD más grandes.

Para atender distintas necesidades y preferencias de limpieza, la nueva línea de aspiradoras de LG incluye un robot aspirador con mopa de vapor, una estación de robot aspirador integrada, una aspiradora vertical y una aspiradora vertical húmedo-seco. Cada modelo ofrece comodidad excepcional, rendimiento confiable y un diseño moderno y sofisticado. Pionera en su clase, la estación integrada para robot aspirador se ajusta perfectamente bajo los fregaderos de cocina, garantizando una instalación limpia y eficiente en el uso del espacio. Además, la aspiradora vertical húmedo-seco ultraligera ha sido diseñada para minimizar la tensión en la muñeca, facilitando su uso durante la limpieza.

Para mejorar aún más la accesibilidad, LG también presenta el LG Comfort Kit, una serie de accesorios que facilitan el uso de los electrodomésticos para personas de todas las edades o habilidades.

Una experiencia inmersiva de hogar con IA

En la AI Home Solution Zone, los visitantes pueden descubrir cómo LG ThinQ AI y ThinQ ON colaboran para hacer la vida diaria más sencilla y enriquecedora. En las demostraciones, ThinQ AI sugiere menús saludables, precalienta el horno automáticamente, reconoce a los usuarios mediante la voz y ajusta la iluminación, la temperatura y la música según las preferencias individuales.

Los visitantes también pueden explorar ThinQ UP, que actualiza continuamente los electrodomésticos LG con nuevas funciones de software, y ThinQ Care, que proporciona monitoreo proactivo y mantenimiento para un rendimiento confiable a largo plazo.

Expandiendo su propuesta más allá del hogar, LG presentará Spielraum: una solución de movilidad basada en inteligencia artificial que lleva la experiencia LG AI Home al automóvil, permitiendo una conectividad fluida y una experiencia integrada y continua entre la casa y el vehículo.

“En IFA 2025, presentamos un valor diferenciado con la solución LG AI Home, que aprovecha nuestras tecnologías centrales de IA para armonizar de manera inteligente con los ritmos de la vida de los clientes”, dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Nuestros electrodomésticos están diseñados para complementar los estilos de vida y espacios europeos, evolucionando con cada usuario para brindar personalización, facilidad de uso y eficiencia energética.”