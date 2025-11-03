LG Electronics anuncia resultados financieros del tercer trimestre de 2025 

SEÚL,— LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy ingresos consolidados por 21,87 billones de KRW y una ganancia operativa de 688,9 mil millones de KRW correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Las divisiones de Home Appliance Solution (HS) y Vehicle Solution (VS) registraron resultados sólidos, a pesar de desafíos externos como los aranceles de EE. UU. y la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos (EV). Estos resultados reflejan la continua transformación del portafolio de negocios de LG y su compromiso con un crecimiento cualitativo, que abarca soluciones B2B como sistemas para vehículos y sistemas de HVAC, expandiendo los negocios no fundamentados en hardware, como las suscripciones y webOS, e innovadores modelos de negocio directos al consumidor.

En el tercer trimestre, los ingresos B2B de LG crecieron un 2% interanual, alcanzando 5,9 billones de KRW, mientras que los ingresos provenientes de los servicios de suscripción para electrodomésticos ascendieron a 700 mil millones de KRW, un 31% más que el año anterior.

Resultados y perspectivas por compañía – 3 Trimestre de 2025

LG Home Appliance Solution (HS) Company

La Compañía HS reportó ingresos por 6,58 billones de KRW y una ganancia operativa de 365,9 mil millones de KRW. El crecimiento fue impulsado por una exitosa estrategia de dos vías, enfocada tanto en el segmento premium como en los segmentos masivos del mercado, a la par de una expansión de los negocios de suscripción y servicios en línea. La optimización de los centros de producción y las mejoras en eficiencia operativa ayudaron a mitigar gran parte del impacto de los aranceles tarifarios estadounidenses, resultando en una mayor rentabilidad interanual.

Para el cuarto trimestre, se prevé que el mercado global de electrodomésticos continúe siendo desafiante debido a la lenta recuperación de la demanda y la intensificación de la competencia. La compañía planea seguir ampliando sus negocios de suscripción y comercio electrónico, además de mantener su enfoque en el crecimiento cualitativo. También continuará mejorando su estructura de costos y reduciendo gastos fijos, para incrementar la rentabilidad interanual.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

La compañía de MS registró ingresos por 4,65 billones de KRW y una pérdida operativa de 302,6 mil millones de KRW durante el tercer trimestre. La rentabilidad se vio afectada por mayores inversiones en marketing, en respuesta a la intensificación de la competencia, y por gastos únicos, relacionados con jubilaciones voluntarias.

La compañía se mantiene enfocada en mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de su negocio de televisores, mientras expande la plataforma webOS mediante avances en publicidad y diversificación de contenido. Asimismo, planea fortalecer su presencia en los mercados del Sur Global, donde la demanda se mantiene relativamente sólida.

LG Vehicle Solution (VS) Company

La Compañía VS registró ingresos por 2,65 billones de KRW y una ganancia operativa de 149,6 mil millones de KRW. Los ingresos alcanzaron un máximo histórico para un tercer trimestre, mientras que la ganancia operativa fue la más alta desde que se estableció la Compañía. El margen operativo de ganancias superó el 5% por primera vez.

Aunque factores externos como los cambios en las políticas de subsidios para vehículos eléctricos en EE. UU. podrían representar desafíos a corto plazo durante el cuarto trimestre, la compañía busca mantener una rentabilidad estable mediante la optimización continua de su variedad de productos, mejoras en la estructura de costos e iniciativas de eficiencia.

LG Eco Solution (ES) Company

La Compañía ES reportó ingresos por 2,17 billones de KRW y una ganancia operativa de 132,9 mil millones de KRW. Los ingresos aumentaron ligeramente en comparación con el año anterior, impulsados por mayores ventas domésticas y el crecimiento sostenido en los negocios de suscripción y en línea. La ganancia operativa disminuyó moderadamente, debido al incremento en las inversiones.

La compañía planea fortalecer su impulso de crecimiento mediante lanzamientos de productos adaptados a cada región y explorar nuevas oportunidades en sistemas HVAC comerciales, enfriadores industriales y para generación de energía.



Recientemente, ha asegurado una serie de contratos de soluciones de enfriamiento para centros de datos impulsados por IA en América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Asia, mostrando un progreso tangible. La compañía utilizará estos proyectos como referencia estratégica para ampliar su presencia en el mercado y en paralelo, se prepara para la comercialización de soluciones de enfriamiento líquido de nueva generación para centros de datos, además de ampliar sus asociaciones para avanzar en tecnologías de inmersión térmica.