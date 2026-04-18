Leonel Fernández fortalece la Fuerza del Pueblo en Santiago con nuevas juramentaciones

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El expresidente Leonel Fernández encabezó este viernes un acto de juramentación en la Fuerza del Pueblo, donde fueron integradas importantes figuras de la vida cultural, política y comunitaria de Santiago, consolidando el crecimiento de la organización en la región norte.

Entre las nuevas incorporaciones destacó el maestro Ruddy Capellán, director de la Orquesta Sinfónica del Cibao y reconocido violinista, quien formalizó su ingreso al partido acompañado de líderes sociales y comunitarios de distintas zonas de la provincia.

La actividad se realizó en el local provincial de la organización política y contó con la presencia de Demóstenes Martínez y Hamlet Otánez, quienes resaltaron la importancia de estas nuevas integraciones para el fortalecimiento de la estructura partidaria.

Además de Capellán, se juramentaron Eugenia Fernández, excandidata a diputada y exmiembro del Comité Central del PLD; así como Ramón Baret y Reyna Rodríguez, exregidores de amplia trayectoria en la vida política local.

También se sumaron dirigentes comunitarios como Olimpia Rodríguez, Dionis Gómez y José Luis Tejada, junto a presidentes de comités intermedios y otros líderes territoriales que respaldan el crecimiento de la Fuerza del Pueblo en Santiago.

Durante su intervención, Ruddy Capellán explicó que su decisión estuvo motivada por la visión cultural impulsada en los gobiernos de Leonel Fernández, señalando que su carrera internacional fue posible gracias a ese respaldo institucional.

“No llego solo; me acompaña mi comunidad de La Canela, que confía en retomar el camino del desarrollo”, expresó el músico, quien además ha sido distinguido como Artista de la UNESCO por la Paz.

Por su parte, Eugenia Fernández afirmó que su retorno al proyecto político de Leonel responde a los avances históricos en infraestructura y servicios básicos logrados durante sus gestiones, mientras el líder opositor cerró la jornada con un encuentro con representantes del sector empresarial y anunció nuevas juramentaciones en La Romana y el Gran Santo Domingo durante el fin de semana.