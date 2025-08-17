Leonardo Aguilera Batista al Banreservas y Edward Rafael Guzmán Padilla al SENASA en los cambios del gabinete anunciados por Abinader

El presidente emitió el decreto 461-25 con nuevas designaciones en áreas estratégicas de la administración pública

Bartolo García

El presidente Luis Abinader anunció este domingo 17 de agosto importantes cambios en su gabinete mediante el decreto 461-25, en el marco del inicio de su nuevo período constitucional.

Entre los nombramientos más destacados figura el del doctor Leonardo Aguilera Batista como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), y el de Edward Rafael Guzmán Padilla como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Edward Rafael Guzmán Padilla

Aguilera Batista, quien desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), es un reconocido economista, consultor político y académico con más de tres décadas de trayectoria. Ha sido presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC) y consultor en varios países de la región.

Por su parte, Guzmán Padilla cuenta con experiencia en administración pública y políticas sociales, y ha ocupado cargos directivos en el área de salud y seguridad social, lo que le permitirá fortalecer los programas de protección social a través del SENASA.

El decreto presidencial también establece que el doctor Samuel Pereyra Rojas, quien ocupaba la presidencia ejecutiva del Banreservas desde 2020, pasará a dirigir el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA).

Samuel Pereyra Rojas

Otro movimiento importante fue la designación de Félix Antonio Reyna Echevarría como nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), con la misión de fortalecer la comunicación del Ejecutivo.

Félix Antonio Reyna Echevarría

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Presidencia, mientras que el periodista Abel José Guzmán Then asumirá la subdirección de la DIECOM, aportando su experiencia en análisis político y periodismo nacional.

Carlos Alberto Caminero Sánchez

El decreto también designa al ingeniero Onéximo Antonio González como vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), institución clave en el proceso de modernización del transporte público.

Asimismo, la comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez fue nombrada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, reforzando las áreas de participación ciudadana y gestión institucional.

Kenia Xiomara Guante Valdez

En el ámbito social, fue designado Rafael Adolfo Pérez de León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), con la responsabilidad de impulsar programas de alimentación escolar y apoyo a la comunidad estudiantil.

Rafael Adolfo Pérez de León

El doctor Virgilio Cedano Cedano también fue incorporado como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria, aportando su trayectoria en medicina comunitaria y hospitalaria.

Con estas designaciones, el presidente Abinader busca fortalecer sectores estratégicos como la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, el transporte y la salud, reafirmando su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano.

Las incorporaciones de Leonardo Aguilera Batista y Edward Rafael Guzmán Padilla marcan los nombramientos más relevantes de este decreto, al asumir el liderazgo de dos instituciones claves para la estabilidad económica y social del país: el Banreservas y el SENASA.

#eljacaguero #LeonardoAguileraBatista #EdwardGuzmánPadilla #LuisAbinader #GabineteRD