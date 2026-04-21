En la guerra Irán- Estados Unidos e Israel, los crímenes de guerra que vienen cometiendo el dúo fascista Estados Unidos- Israel, con ataques a objetivos militares y civiles, como universidades, escuelas, puentes y poblaciones urbanas son realizados por contratistas de inteligencia artificial del pentágono, complejo militar Industrial, que usando los famosos algoritmos de la Inteligencia Artificial, ubican los objetivos de infraestructura de Irán, que hay que destruir.

La inteligencia artificial ha sustituido el personal especializado que analizaba los objetivos a atacar, minimizando los daños colaterales de la guerra, evitando así crímenes de guerra contra la población civil.

Las principales empresas tecnológicas norteamericanas que procesan datos a escala global, como Microsoft, Amazon, Google y Oracle, sirven de base a contratistas especializados en software de defensa y combate, que diseñan el cerebro que toman decisiones, análisis de inteligencias, identificación de objetivos en tiempo real, de imágenes de drones y satélites.

Los principales contratistas del pentágonos que trabajan con inteligencia artificial en escenario de guerra con autonomía para el ataque, son los siguientes:

Palantir Tecnologies, Anduril Industries y Antropic.

Estas empresas están logrando contratos millonarios del pentágono y son las principales beneficiadas de la guerra, que juntos a los especuladores de la bolsa de valores, ligados a la familia de Donald Trump, y con informaciones privilegiadas, hacen ganancias millonarias.

Las primeras víctimas de la inteligencia artificial en un escenario de guerra, hechos calificados como crímenes de guerra, fueron los objetivos civiles siguientes:

-Escuela de niñas, bombardeadas en el sur de Irán- Minab-, dónde murieron 180 niñas y 95 heridas.

-El bombardeo de un buque escuela de Iran, cuando salía de la India con cien jóvenes a bordo.

El poder Imperial en su afán de mantener su hegemonía global y la guerra interminable cómo ha sido su historia reciente, está usando la Inteligencia Artificial, y sus algoritmos que actúan de manera autónoma y automática, como nueva arma para la agresión y dominación de los pueblos.

Franklin Rosa