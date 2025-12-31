La Plazoleta se impone y conquista el II Torneo de Vitilla Fénix 2025 en Santo Domingo Oeste

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Team La Plazoleta se alzó con el campeonato del II Torneo de Vitilla Fénix (Marcos Olivo Open) 2025, al vencer con marcador de 8-3 al conjunto del Team Fabio Fiallo, en un vibrante partido final celebrado en el barrio Duarte de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

El equipo campeón estuvo integrado por Jason Contreras, Dariel Paredes, Joelis Muñoz y Rafael Muñoz, quienes mostraron dominio ofensivo y solidez defensiva a lo largo del encuentro decisivo, imponiéndose con autoridad ante sus rivales.

Por su parte, el Team Fabio Fiallo, conformado por Junior Ventura, Samuel Ventura, Keromin Reinoso y Edwin Morel, ofreció resistencia durante los primeros episodios, pero no pudo contener el empuje del conjunto de La Plazoleta en la recta final del partido.

La figura más destacada del torneo fue el joven Jason Contreras, quien fue seleccionado como el Jugador Más Valioso (MVP) del certamen, gracias a su sobresaliente actuación tanto en la final como durante el desarrollo completo de la competencia.

El II Torneo de Vitilla Fénix 2025 forma parte de una iniciativa deportiva que se celebra con éxito desde el año 2024, fomentando la sana competencia, la recreación comunitaria y el fortalecimiento del deporte tradicional en los barrios de Santo Domingo Oeste.

La justa vitillera contó con el respaldo de importantes colaboradores, entre ellos Placita Valdez, Los Ventura Rent Car, Foto IveMar, El Brujito Grúas, Palacio de las Llaves, Gomera Gomichon, Marién Ventura, Frandelin Matos, Enrique Encarnación y Julio Muñoz.

El arbitraje y la supervisión de los resultados estuvieron a cargo de Vicente Ramírez, Ricardo Maldonado y Javier Pelegrín, quienes garantizaron el orden y el cumplimiento de las reglas durante toda la competencia.

La organización del evento estuvo encabezada por Marcos A. Olivo, John A. Pérez y Ramón Martín Olivo, directivos del Club Fénix, entidad que además promueve otras disciplinas deportivas en la comunidad.

Los organizadores valoraron positivamente el comportamiento de los equipos participantes y la asistencia del público, destacando el ambiente familiar y de respeto que caracterizó el torneo.

Con este triunfo, el Team La Plazoleta se consolida como una de las escuadras más competitivas del torneo, mientras que el Club Fénix reafirma su compromiso de continuar impulsando actividades deportivas que fortalezcan la integración comunitaria y el desarrollo del talento joven.