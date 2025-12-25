La elección de Namphi Rodríguez

VISIÓN GLOBAL

Nelson Encarnación

El doctor Namphi Rodríguez estaba supuesto a ingresar como juez del Tribunal Constitucional en la reciente selección de integrantes de esta corte llevada a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre de 2023.

Sin embargo, situaciones de último minuto, surgidas al margen del propio Consejo y de las deliberaciones, impidieron que el buen amigo Namphi ingresara a la matrícula de la corte que tiene la palabra final en materia de constitucionalidad.

Quienes desde las gradas siguen estos procesos pero que no tienen informaciones de primera mano ignorarán qué sucedió que el laborioso y prolífico jurista quedó fuera del Constitucional. Muchos sí lo sabemos.

Pasados dos años de aquella aspiración frustrada, el Consejo, encabezado por el presidente Luis Abinader, escoge a Namphi como juez de la Suprema Corte de Justicia, una designación que ha llenado de mucha satisfacción a quienes nos consideramos sus amigos.

La elección de Hamphi ha sido una buena decisión del Consejo de la Magistratura, pues su trayectoria en el ejercicio y en la y academia representará un aporte significativo a la Suprema, pues su acervo jurídico le convierten en uno de los juristas de este tiempo mejor formado.

Namphi, quien también es periodista, se ha dedicado en los últimos años a la producción de textos en varios ámbitos del Derecho, aporte que enriquece la bibliografía jurídica.

Sus textos sirven de consulta para abogados y estudiantes, quienes tienen en esta bibliografía materiales excepcionales en materia constitucional y administrativa.

No dudo en afirmar que la selección de Namphi ha sido uno de los pasos más acertados del Consejo Nacional de la Magistratura en los últimos años, lo que podremos documentar con el seguimiento al trabajo que acaba de iniciar.

Debemos reconocer, en honor a la verdad, que la actual composición de la Suprema Corte tiene también un justo y bien ganado prestigio, lo cual podemos sustentar en el hecho de que no se ha visto envuelta en ningún tipo de cuestionamiento, en un país donde los maledicentes, perversos y malandrines de redes, plataformas y medios digitales están siempre prestos a dañar reputaciones.

En ese ambiente de productividad que ha dirigido el magistrado Luis Henry Molina, la llegada de Hamphi—y también de los demás jueces seleccionados—sería un refuerzo vital para afianzar un trabajo que beneficia a todos,

