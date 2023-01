La dominicana Andreína Martínez queda segunda finalista en Miss Universo

What’s your Reaction? 2 0 0 0 0 0

Carisma, elegancia y porte son las características más destacables de Miss República Dominicana, Andreína Martínez, las cuales le valieron la noche de este sábado el título de segunda finalista en Miss Universo 2022. Esta es la primera vez que el país clasifica en el top 3 desde 2009, con Ada Aimée de la Cruz.

Miss USA, R’Bonney Gabriel, resultó ganadora del certamen de belleza, mientras que Miss Venezuela, Amanda Dudamel, quedó como primera finalista. Las beldades compitieron junto a 81 candidatas de diferentes países independientes y autónomos por la corona.

Aunque no ganó, Andreína se destacó entre el resto por su impecable pasarela en traje de baño y de gala, así como el aplomo con el que respondió las preguntas del jurado. A continuación, sus respuestas:

“¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrentan las mujeres de tu país y qué deberías hacer al respecto?”, le tocó responder en la primera ronda de preguntas, a lo que ella contestó: “Creo que el mayor obstáculo de las mujeres es el acceso a educación. Hay mujeres y niñas que no tienen los medios o la opción para ir a la escuela. Creo que las niñas deben tener acceso a la educación y poder jugar. El momento es ahora para hacer de la educación una prioridad de República Dominicana”.

En una segunda ronda de preguntas, decisiva para escoger a la próxima Miss Universo, la dominicana habló sobre cómo trabajaría para demostrar que Miss Universo es una organización progresista y empoderadora, en caso de ganar la corona.

“Entiendo que la organización está buscando a alguien que sea un embajador que pueda transmitir un mensaje. Yo he estado trabajando con los derechos de las mujeres durante mucho tiempo y realmente es mi realidad de cada día. Estoy aquí para demostrar que no importa de dónde vengas, tu pasado no te define, tu coraje y determinación es lo que te va a llevar a lo próximo y cada día voy a trabajar para demostrarlo”, acotó.

Miss Universo 2022 se celebró en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans. La edición número 72 del certamen tendrá lugar a finales de este año en El Salvador, según se informó durante la transmisión.