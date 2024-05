Asociación Cibao entrega fondos para desarrollo de proyectos sociales

Santiago, RD.- La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) en un emotivo acto con servidores sociales, realizó la presentación de resultados de su séptima convocatoria de los “Fondos Concursables José Santiago Reinoso Lora para el Desarrollo Sostenible”, 2023-2024, con un desembolso de RD$12MM.

José Luis Ventura, presidente ejecutivo ACAP.

Con esta entrega la Asociación Cibao ha destinado un total de RD$63 millones de pesos para cofinanciar 54 proyectos de Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) a nivel nacional.

José Luis Ventura, presidente ejecutivo de ACAP, expresó que, durante estas siete versiones, la entidad financiera ha sido testigo del impacto positivo que han tenido cada una de las iniciativas ganadoras en áreas clave como el medioambiente, la economía y el desarrollo social, y enfatizó en la permanencia de su compromiso como ciudadano responsable.

“Detrás de cada Asociación sin Fin de Lucro ganadora, hay una historia de éxito, desafíos y una gran responsabilidad con el cambio social que valoramos profundamente”, resaltó el ejecutivo.

Asimismo, durante la actividad, Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad dijo que “en la práctica, este compromiso institucional se traduce en procurar resultados de triple saldo: sociales, económicos y ambientales, con iniciativas que van de lo normativo a lo voluntario; de lo ordinario a lo innovador; y de lo interno a lo externo”.

Yara Hernández, VP de Comunicaciones y Sostenibilidad.

“Igualmente, el próximo sábado 11 de mayo 2024 inicia en Santo Domingo, el “Diplomado presencial en Gestión Administrativa de Asociaciones Sin Fines de Lucro”. Con una expectativa de 60 graduados. También estaremos convocando a 2 versiones del taller intensivo virtual “Metodologías de planificación estratégica y táctica”, con la meta de 120 graduados. Ambas formaciones bajo la facilitación del INTEC”, explicó Hernández.

Para esta versión de los Fondos Concursables -principal proyecto de inversión social de la ACAP- fueron recibidas 39 propuestas de carácter medioambiental, 16 propuestas de eje económico y 96 iniciativas de índole social, que juntos suman 151 proyectos únicos sometidos por las 148 ASFL que participaron.

Ganadores de la edición 2023-2024

En la categoría de Desarrollo Social, resultaron ganadores: Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo, Inc., con RD$1,600,000.00 para la ejecución del Programa “Terapia de Neurofeedback a las familias con hijos e hijas dentro del espectro autista y otras condiciones de neurodiversidad”; Fundación Heart Care Dominicana, Inc. recibe una dotación de RD$1,700,000.00 para desarrollar el “Programa cardiovascular gratuito para niños y adultos en extrema pobreza”; Un Techo para mi país República Dominicana, ganadores de RD$1,000,000.00 para el “Programa de vivienda de emergencia” y Fundación Corazones Unidos, Inc., recibe un soporte económico por RD$1,000,000.00 para el proyecto “Prevención de cardiopatías no congénitas y enfermedades cardiovasculares adquiridas en población pediátrica”.

En la categoría Economía resultaron ganadoras las siguientes ASFL: Fundación Loma Quita Espuela, Inc., ganadora de RD$700,000.00 por la iniciativa “Fertilizando la vida naturalmente”; Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), Inc., ganadora de RD$2,000,000.00 con el proyecto “Iniciativas formativas y de generación de ingresos para la inclusión laboral de personas con discapacidad” y Mujeres Unidas de la Sierra, Inc., ganadoras de RD$1,000,000.00 con la iniciativa “Trabajando juntas por una vida digna para mujeres rurales en San José de Las Matas. Santiago, RD”.

De temática Ambiental, fueron elegidos: Centro de Educación para la Salud Integral, ganador de RD$2,000,000.00 con el programa “Energía limpia para una comunidad sostenible: instalación de un sistema hidroeléctrico en la comunidad de La Yuca, municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa” y Banco de Alimentos Arquidiócesis de Santo Domingo, ganadores de RD$1,000,000.00 con la iniciativa “RE-AGRO: Rescate de las mermas agrícolas para mejorar los sistemas alimentarios”.