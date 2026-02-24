La Copa Británica de Polo regresa con su undécima edición en honor a Don Papo Menéndez

El torneo organizado por BRITCHAMDR combinará deporte de alto nivel y solidaridad en Casa de Campo, con apoyo a fundaciones infantiles

Bartolo García

La Cámara de Comercio Británica de la República Dominicana anunció la celebración de la undécima edición de la Copa Británica de Polo, pautada para el próximo 14 de marzo a las 4:00 de la tarde en el prestigioso Club de Polo de Casa de Campo.

El evento deportivo, ya consolidado como una de las citas sociales y deportivas más relevantes del calendario nacional, destinará parte de los fondos recaudados a las fundaciones Hogar del Niño y Save the Children, reafirmando su compromiso con causas de alto impacto social.

Esta edición estará dedicada al legado de Don Ramón “Papo” Menéndez, vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del polo en el país y a su trayectoria empresarial.

Los organizadores destacaron que Menéndez ha sido una figura clave en el impulso de este deporte ecuestre, así como un referente de liderazgo y visión dentro del sector productivo dominicano.

La jornada reunirá a empresarios, representantes del cuerpo diplomático, aficionados al polo e invitados especiales, fortaleciendo los vínculos entre deporte, diplomacia y responsabilidad social.

Durante el torneo se realizará la premiación al equipo campeón, además del reconocimiento al Caballo MVP, resaltando la excelencia deportiva tanto de los jugadores como de sus ejemplares.

Como parte del programa especial, se rendirá homenaje a Estados Unidos, Argentina, India, Reino Unido y España, a través de sus respectivas embajadas, por su aporte al crecimiento y proyección internacional del polo.

La Copa Británica de Polo también contará con la participación de marcas aliadas que ofrecerán experiencias exclusivas y activaciones especiales para los asistentes, elevando el ambiente social del encuentro.

Desde BRITCHAMDR se indicó que esta actividad marca el inicio de su calendario deportivo del año, combinando tradición, elegancia y compromiso comunitario.

Con esta nueva edición, la Copa Británica reafirma su posición como un espacio donde el deporte de alto nivel se convierte en motor de solidaridad y conexión entre sectores clave de la sociedad dominicana.