Kenia Lora advierte sobre riesgos digitales y pide priorizar la niñez en políticas públicas

Bartolo García

Santo Domingo.– La dirigente política Kenia Lora planteó la necesidad urgente de colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas, ante los desafíos crecientes que enfrentan los niños y adolescentes en la actualidad.

Durante el conversatorio “Protejamos la Niñez: Prevención del Abuso Infantil en la Era Digital”, realizado en la Partido de la Liberación Dominicana, Lora advirtió sobre los riesgos que representa el entorno digital para la infancia.

La también titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia del PLD señaló que, aunque los niños pueden estar seguros físicamente en sus hogares, enfrentan amenazas como el grooming, el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados.

“El peligro es real y está más cerca de lo que creemos”, afirmó, al destacar la necesidad de adaptar las políticas públicas a las nuevas realidades tecnológicas.

Lora reconoció avances importantes en la última década, indicando que la cobertura de atención a la primera infancia pasó de 38,910 niños en 2015 a más de 205,000 en 2020, gracias a una mayor inversión y voluntad política.

Sin embargo, alertó sobre una desaceleración en el crecimiento del sistema, señalando que entre 2020 y 2025 la cobertura apenas aumentó, mientras los costos y el personal se incrementaron significativamente.

Este desbalance, explicó, ha elevado el costo por niño y plantea interrogantes sobre la eficiencia del sistema y su capacidad de impacto en los sectores más vulnerables.

Finalmente, hizo un llamado a los actores políticos y sociales a retomar el compromiso con la infancia, asegurando que proteger a los niños no debe ser solo un discurso, sino una prioridad real en la construcción del país.