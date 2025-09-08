Junior McDougal asume como secretario general de Adompretur Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– El reconocido periodista Junior McDougal fue juramentado como nuevo secretario general de la filial Santiago de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), en un acto celebrado en la Alcaldía de la ciudad con la presencia de autoridades locales, directivos nacionales y representantes del sector comunicación y turismo.

La actividad contó con un ambiente solemne y de respaldo institucional, reflejando la importancia que reviste el papel de la prensa turística en la promoción y consolidación de Santiago como uno de los destinos más relevantes del país.

Durante la ceremonia, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, felicitó a la nueva directiva y destacó el aporte de los comunicadores especializados en turismo para impulsar la imagen de la ciudad tanto en el ámbito nacional como internacional.

“El trabajo de los periodistas turísticos es vital, porque son quienes proyectan al mundo la riqueza cultural, histórica y gastronómica de nuestra ciudad. Felicitamos a la nueva directiva y reiteramos nuestro apoyo para continuar posicionando a Santiago como destino de referencia”, expresó Rodríguez.

El subsecretario general saliente, Franklin Silverio, valoró los logros obtenidos durante su gestión y manifestó su confianza en que la nueva dirección dará continuidad y mayor dinamismo al trabajo desarrollado en beneficio de la prensa turística de la región Norte.

En sus primeras palabras como secretario general, McDougal agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a trabajar por una Adompretur más cercana, inclusiva y activa, enfocada en la capacitación y el fortalecimiento de sus miembros.

“Nuestro objetivo es que la prensa turística de Santiago continúe siendo un referente nacional, promoviendo la formación de nuestros periodistas y creando vínculos estratégicos con instituciones públicas y privadas”, afirmó McDougal.

La juramentación estuvo a cargo de la presidenta nacional de Adompretur, Sarah Hernández, quien tomó promesa a McDougal y a los integrantes de la nueva directiva, al tiempo que resaltó la visión de la institución de fortalecer la prensa especializada en turismo en todo el país.

La nueva directiva de Adompretur Santiago quedó conformada por: Junior McDougal, secretario general; Franklin Silverio, subsecretario general; José Cerda, director de Finanzas; Yamira Taveras, directora de Capacitación; Arelis Hernández, directora de Eventos; Wilson Aracena, director de Relaciones Públicas; Sandy Polanco, director de Turismo y Cultura; Jonathan Flores, director de Relaciones Interinstitucionales; y Ney Zapata, vocal.

El acto congregó a periodistas de distintos medios, autoridades municipales, representantes de instituciones turísticas y líderes de opinión, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar la relación entre comunicación y turismo como motores del desarrollo local.

Los presentes resaltaron que la prensa turística ha jugado un papel fundamental en la proyección de Santiago como ciudad cultural, de negocios y de servicios, lo que fortalece su posicionamiento dentro de los destinos más atractivos de República Dominicana.

La presencia de figuras de distintos ámbitos reforzó el carácter integrador del evento, subrayando la importancia de la cooperación entre el sector público, privado y los medios de comunicación para garantizar un turismo sostenible.

Con este relevo directivo, Adompretur Santiago se prepara para iniciar una nueva etapa marcada por la innovación, la formación de sus miembros y la articulación de proyectos que potencien la comunicación turística en beneficio de la ciudad y de todo el país.

La juramentación de Junior McDougal y su equipo directivo marca un compromiso renovado de la prensa turística con el desarrollo económico, social y cultural de la región Norte, consolidando a Santiago como epicentro del turismo responsable y sostenible.

#eljacaguero #Adompretur #Santiago #JuniorMcDougal #TurismoRD